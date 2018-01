Handball-EM 2018: Deutschland - Montenegro live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Vom 12. bis zum 28. Januar 2018 findet die 13.Handball-Europameisterschaft der Männer in Kroatien statt - undDeutschland tritt als Titelverteidiger an. Am Samstag, 13. Januar2018, überträgt "ZDF SPORTextra" ab 17.05 Uhr das Auftaktspiel derDHB-Sieben gegen Montenegro live. Anpfiff in Zagreb ist um 17.15 Uhr.ZDF-Moderator Yorck Polus begrüßt die Zuschauer zur Übertragung derersten Partie in der Vorrundengruppe C, als Experte an seiner Seiteist Rückraumspieler Sven-Sören Christophersen dabei. Christophersenist für den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf aktiv undhat bereits mehr als 100 Länderspiele für die deutscheNationalmannschaft absolviert. ZDF-Live-Reporter Martin Schneiderkommentiert den ersten EM-Auftritt des Teams von Neu-BundestrainerChristian Prokop.Die beiden anderen Vorrundenspiele der deutschenNationalmannschaft gegen Slowenien und Mazedonien zeigt die ARD.Sollte sich das DHB-Team für die Zwischenrunde qualifizieren, sindzwei der drei Spiele im ZDF zu sehen. Die Ersten und Zweiten in denzwei Zwischenrunden-Gruppen qualifizieren sich fürs Halbfinale.Sollte der Europameister von 2016 erneut das Finale erreichen, läuftdas Spiel live im ZDF.Im Januar 2016 hatte sich das DHB-Team mit Trainer DagurSigurdsson dank starker Defensivleistungen überraschend denkontinentalen Titel gesichert. Doch die selbsternannten "Bad Boys"werden als Titelverteidiger beim Turnier in Kroatien nicht nocheinmal unterschätzt.Die Handball-Europameisterschaft wird seit 1994 imZwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen. Deutschland gewann bisher zweimalden Titel, eine Silber- und eine Bronzemedaille kamen hinzu.https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70- 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell