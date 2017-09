Hamburg (ots) - Betsan Corkhill träumte davon, etwas Sinnlichesund Schönes zu finden, das den alltäglichen Stress reduziert, denBlutdruck senkt, Schmerzen ausschalten kann und das Selbstbewusstseinstärkt. Etwas, das widerstandsfähiger macht und dabei noch dasGedächtnis trainiert. Dank ihrer Arbeit als Physiotherapeutin hattedie Britin es bald gefunden: Häkeln und Stricken. In Happinez (EVT31.08.) spricht die Achtsamkeitslehrerin über die gesunde, heilendeWirkung der Handarbeit.Als Betsan Corkhill im Jahr 2005 Stricken lernte, spürte sie, dasssie sich allein auf den Moment konzentrieren konnte und so achtsamerwurde: "Stricken und Häkeln bringt uns in einen meditativen Zustand.Unsere Gedanken ordnen sich, unser Geist wird ruhig. Weil diekomplexen Bewegungen jede Menge Hirnaktivität erfordern. So bleibtwenig Raum für Grübeleien." Und weil man sich beim Stricken auf dieWolle und das Muster konzentriert, "'vergisst' das Gehirn zumBeispiel Schmerzen", erklärt die Expertin.Beim meditativen Handarbeiten kommt es auf die richtige Technik an- deshalb empfiehlt Betsan Corkhill in ihrem "Achtsamkeits-Häkelbuch"konkrete Übungen zum Atmen sowie zum Dehnen und Strecken von Armen,Händen, Nacken, damit die Handarbeit ihre wohltuende Wirkungentfalten kann.Ihre kreative Arbeit hat Corkhill zum Nachdenken über die Liebeangeregt: "Mir hat das Stricken und Häkeln eindrucksvoll vor Augengeführt, dass du nicht am Ende des Tages ein fertiges Ergebniserwarten darfst; dass Dinge Weile brauchen. Liebe liebt Ausdauer.Geduld. Und: Liebe ist niemals perfekt. Es macht nichts, wenn eineMasche falsch ist, weil sie der Magie des Gesamtwerks nichts anhabenkann."Hinweis für die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 31.August im Handel). Diese Meldung ist unter Quellenangabe "Happinez"zur Veröffentlichung frei.Über HappinezHappinez ist das erste Mindstyle-Magazin für anspruchsvolleFrauen, die materiellen Luxus mit innerer Zufriedenheit kombinieren.Im Juni 2010 begründete die Zeitschrift das Segment auf dem deutschenMarkt und markiert damit das neue gesellschaftliche Bewusstsein fürwahren Luxus: Zeit, Gelassenheit und innere Stärke. Es eröffnet deranspruchsvollen Leserin durch fundierte, informative Beiträge mitInterviews, Reportagen und Kolumnen von populären Autoren einenverständlichen Zugang zu einem breiten Themenspektrum mit denSchwerpunkten Weisheit, Psychologie und Spiritualität. Happinezbesticht durch ein einzigartiges Design, eine beeindruckende,großzügige Fotografie sowie eine opulente Bildsprache. DasMindstyle-Magazin erscheint achtmal pro Jahr zu einem Copy-Preis von5,40 EUR mit einer Auflage von 125.716 Exemplaren (Verkaufte Auflagennach IVW II/2017).Über Bauer Premium Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt dieBauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN,Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein".Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, happinez, übermittelt durch news aktuell