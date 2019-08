Hand- und Fußverletzungen häufigste Unfallfolgen im Einzelhandel - Neue Branchenregel der gesetzlichen Unfallversicherung gibt Unternehmen praxiserprobten Präventionsleitfaden an die Hand

Berlin (ots) - Waren anliefern, auspacken und darbieten, Kundenberaten und Waren verkaufen: So vielfältig der Einzelhandel anProdukten und Verkaufsstellen auch ist, so vergleichbar sind dieTätigkeiten mit Blick auf die erforderlichen Maßnahmen für dieArbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Mit der neuenBranchenregel Einzelhandel bietet die gesetzliche Unfallversicherungjetzt den Unternehmen einen praxiserprobten Präventionsleitfaden.Ziel ist die "Vision Zero" einer unfallfreien Arbeitswelt auch in derbeschäftigungsstarken Einzelhandelsbranche zu erreichen, um zumBeispiel Hand- und Fußverletzungen künftig möglichst ganz zuvermeiden. Denn die gehören mit 56 Prozent (Statistik 2017) zu denhäufigsten Unfallfolgen.Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der Erstellung beteiligt"Die Branchenregel beschreibt ausführlich die Gefährdungen undnotwendigen Arbeitsschutz-Maßnahmen bei den einzelnenArbeitsschritten im Einzelhandel", so Dorothea Kraft, Leiterin fürdas Referat Verkaufsstellen bei der Berufsgenossenschaft Handel undWarenlogistik (BGHW): "Nicht ohne Grund haben wir das Rangieren mitFlurförderzeugen und Paletten und den manuellen Umgang mit den Warenganz an den Anfang gestellt. Unter anderem in diesen immerwiederkehrenden Tätigkeiten liegt ein Risiko-Schwerpunkt. DieBranchenregel macht deutlich, wie wichtig zum Beispiel das Trageneiner Persönlichen Schutzausrüstung oder das Benutzen von Hebe- undTragehilfen, Sicherheitskartonmessern und standsicheren Tritten ist."Leitende Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus verschiedenenBranchen des Einzelhandels waren an der Erstellung der Branchenregelmaßgeblich beteiligt. In enger Zusammenarbeit von BGHW und denArbeitssicherheitsexperten aus den Betrieben ist einPräventionsleitfaden entstanden, der praxisnah sowohl alltäglicheSituationen als auch spezielle Gefahrenbereiche in einzelnenEinzelhandelszweigen beleuchtet. So werden Tätigkeiten insbesonderean Maschinen im Lebensmitteleinzelhandel oder im Bau-, Garten- undMöbelmarkt genauer untersucht und die erforderlichenArbeitssicherheitsmaßnahmen beschrieben.Bilder zeigen Beispiele für sicheres ArbeitenEine Stärke der neuen Branchenregel sind unter anderem die Bilder,die in den beteiligten Betrieben vor Ort entstanden sind und positiveBeispiele für sicheres Arbeiten zeigen. "Wer die Branchenregel füreinen schnellen Überblick allein anhand der Bilder sichtet, erhältbereits viele Anregungen für Präventionsmaßnahmen", so DorotheaKraft: "Dabei gehen wir auch auf moderne Entwicklungen ein und zeigenDrive-in Bereiche von Baumärkten, den gesunden Umgang mit mobilenGeräten oder wie Kassenarbeitsplätze ergonomisch eingerichtet werdenkönnen."Eine besondere Beanspruchung für die Beschäftigten im Einzelhandelist der Kontakt mit Kundinnen und Kunden - vor allem dann, wenn es zuaggressiven Situationen kommt. Auch wenn die Zahlen rückläufig sind,ist der Raubüberfall weiterhin ein Dauerbrenner-Thema. DorotheaKraft: "Die Unternehmen können bauliche, technische undorganisatorische Maßnahmen treffen, um das Risiko zu verringern.Sollte es dennoch zu einem Raubüberfall kommen, geben wir denBeschäftigten mit der Branchenregel wertvolle Hinweise." Neben derBeschreibung von Gefährdungen und Arbeitsschutz-Maßnahmen bietet dieBranchenregel Einzelhandel für alle Arbeitsschritte auch dierechtlichen Grundlagen und weitere Informationen. Im Anhang findensich Beispiele von Betriebsanweisungen. Denn auch das macht dieBranchenregel deutlich: Betriebsanweisungen sind der Ausgangspunktfür Unterweisungen und damit das regelmäßigeArbeitssicherheitstraining der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Die DGUV Regel 108-601 für die Branche Einzelhandel gibt es in derDGUV-Publikationsdatenbank kostenfrei zum Herunterladen:https://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26726Die Branchenregeln der gesetzlichen Unfallversicherung setzen keineigenes Recht, sondern fassen das vorhandene komplexeArbeitsschutzrecht für die Unternehmen einer bestimmten Brancheverständlich zusammen. Sie dienen Verantwortlichen alspraxisbezogenes Präventionswerkzeug.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTelefon: +49-30-130011414E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell