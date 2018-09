"Hand in Hand für Norddeutschland": NDR Aktion für Menschen mit Demenz

Hamburg (ots) - Menschen mit Demenz stehen im Mittelpunkt derdiesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".Partner sind die Alzheimer Gesellschaften in Niedersachsen,Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die NDRRadioprogramme, das NDR Fernsehen und das Internet-Angebot NDR.dewerden vom 3. bis zum 14. Dezember im Rahmen von "Hand in Hand fürNorddeutschland" über die vielfältigen Projekte der AlzheimerGesellschaften im Norden informieren und zu Spenden aufrufen. Dasgespendete Geld kommt den Hilfsprojekten zu 100 Prozent zugute.Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz; die AlzheimerGesellschaften setzen sich für alle Erkrankten ein, egal, welcheDemenz-Form sie haben.NDR Intendant Lutz Marmor: "Allein in unserem Sendegebiet leidenzirka 200.000 Menschen an Alzheimer. Mit 'Hand in Hand fürNorddeutschland' möchten wir zwei Wochen lang intensiv auf diesesThema aufmerksam machen und die Menschen würdigen, die sich mitgroßem Einsatz ehrenamtlich engagieren. Jede Spende hilft derwichtigen Arbeit der Alzheimer Gesellschaften im Norden."Swen Staack, Alzheimer Gesellschaften im Norden: "Das Thema Demenzist derzeit eine der großen Gesundheits- und SozialpolitischenHerausforderungen. Demenzerkrankungen sind in unserer Gesellschaftein nach wie vor tabuisiertes Thema. Soziale Kontakte verringernsich, Ausgrenzung und Isolation der Betroffenen und ihrer Angehörigensind die Folge. Wir Alzheimer Gesellschaften als typischeSelbsthilfeverbände leisten einen wesentlichen Beitrag zurWertschätzung, Teilhabe, Normalität, Autonomie und der Stärkung derRessourcen der Betroffenen. Dafür bieten wir Unterstützungs- undEntlastungsangebote in vielfältiger Form und sorgen in derBevölkerung für Aufklärung und Information, um Ängste abzubauen undToleranz zu stärken. Wir freuen uns deshalb sehr über diePartnerschaft mit dem NDR und der damit verbundenen Sensibilisierungfür das Thema Demenz."Unter dem Begriff Demenz werden verschiedene Krankheitenzusammengefasst, die ähnliche Symptome haben und überwiegend nichtheilbar sind. Eine Demenz umfasst fortschreitende Gedächtnis- undDenkstörungen, häufig in Kombination mit einer Beeinträchtigung deremotionalen Kontrolle und Veränderungen des Sozialverhaltens. DieWahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit demfortschreitenden Alter. Bei den 80- bis 84-Jährigen sind mehr als 15Prozent betroffen, bei den über 90-jährigen schon mehr als 40Prozent. In Einzelfällen erkranken aber auch junge Menschen an einerDemenz. In ganz Deutschland haben rund 1,7 Millionen Menschen dieKrankheit. Circa 35 Prozent aller Demenzerkrankten werden inEinrichtungen betreut, 65 Prozent zu Hause von Angehörigen - davonzirka 15 Prozent mit Unterstützung ambulanter Dienste. Von ca.930.000 Pflegeplätzen in Deutschland werden mittlerweile rund 650.000von Menschen mit Demenz in Anspruch genommen.Um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu verbessern,bieten die Alzheimer Gesellschaften im Norden z. B. Sport- undBewegungskurse an und unterstützen betroffene Familien durchpsychosoziale Begleitung und durch Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen.Außerdem richten die norddeutschen Alzheimer GesellschaftenTreffpunkte für Menschen mit Demenz ein oder machen z. B.tiergestützte Therapieangebote. All dies wird ausschließlich durchSpenden finanziert.Die Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand fürNorddeutschland" wechseln jedes Jahr. Bisherige Partner waren dievier norddeutschen Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes inNiedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern undHamburg, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die norddeutschen Tafeln,die vier Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft(DMSG), der Paritätische Wohlfahrtsverband mit seinerFlüchtlingshilfe, der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e. V. und- im vergangenen Jahr - die Diakonie im Norden für Kinder undFamilien in Not. Im NDR bereitet auch in diesem Jahr wieder eineProjektgruppe unter Leitung von Elke Haferburg, Direktorin desLandesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern, die trimediale Benefizaktionvor.Weitere Informationen zur Aktion "Hand in Hand fürNorddeutschland" im Internet unter www.NDR.de/handinhandPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell