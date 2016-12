"Hand in Hand": Udo Lindenberg überreicht NDR 2 Hörer sein für 22.222 Euro ersteigertes Gemälde (FOTO)

Hamburg (ots) -Für 22.222 Euro hatte NDR 2 Hörer Rainer Krone aus Achim beiVerden (Niedersachsen) ein Bild von Udo Lindenberg ersteigert, nunüberreichte der Künstler selbst das Werk an seinen Fan: Am Mittwoch,21. Dezember, traf Rainer Krone den Panikrocker in dessenHauptwohnsitz, dem Hamburger Hotel Atlantic, und nahm das Gemälde inEmpfang.Udo Lindenberg: "Rainer ist ein richtig guter Junge, ein echterPanikexperte. Wir haben auch einen kleinen Eierlikör getrunken. DasBild ist bei ihm in guten Händen. Über 22.000 Euro ist natürlich eineWahnsinnssumme, die da für 'Hand in Hand' zusammengekommen ist.Richtig tolle Aktion vom NDR."Rainer Krone: "Ich war schon sehr aufgeregt, erlebt man ja auchnicht alle Tage. Und bin begeistert, wie viel Zeit er sich genommenhat und dass wir ganz locker miteinander plaudern konnten. Über einehalbe Stunde. Wirklich sehr, sehr schön. Dazu noch das Bild, das warden Preis absolut wert."Lindenberg hatte das Bild für die NDR 2 Versteigerungs-Aktion"Promis malen die 2" gemalt. Das ersteigerte Geld kommt der NDRBenefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugute, bei der indiesem Jahr schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihreAngehörigen im Mittelpunkt standen. Partner ist der "Deutsche Hospiz-und PalliativVerband e. V." (DHPV) mit seinen Organisationen inNorddeutschland. Das Spendenkonto ist noch bis zum 28. Februar 2017geöffnet (IBAN: DE 47 251 205 100 100 100 100; BIC: BFSWDE33HAN;Empfänger: Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V.). Zuschauer,Hörer und Internet-Nutzer können in allen Banken und Sparkassen sowieüber www.NDR.de/handinhand spenden.Weitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unterwww.NDR.de/handinhandPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell