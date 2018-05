Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Das neue Prime Original beleuchtet die Erfolge undHerausforderungen im Leben des legendären Fußballspielers. DieBiopic-Serie wird exklusiv bei Prime Video weltweit verfügbarsein.- Prime Video, der Streaming-Service von Amazon, gibt ein neuesPrime Original in Auftrag: Die Serie basiert auf dem Leben von DiegoArmando Maradona, einem der am meisten gefeierten und gleichzeitigumstrittensten Fußballer aller Zeiten. Der Argentinier ist für seineAktionen abseits des Spielfelds fast genauso berühmt wie für seineKarrierehöhepunkte auf dem Grün.Die internationale Produktion nimmt Prime-Mitglieder mit auf eineeinzigartige Reise durch das ereignisreiche Leben des ehemaligenSpielers - von seinen frühen Jahren bis hin zu den Meilensteinenseiner erfolgreichen Karriere, die sich von seiner HeimatstadtArgentinien bis nach Spanien und Italien erstreckte. Ein besondererHöhepunkt der Serie: Maradonas Schlüsselrolle bei derWeltmeisterschaft 1986 in Mexiko, bei der er als Kapitän seineMannschaft zum Sieg führte. Das Prime Original wird von BTF Media inZusammenarbeit mit Dhana Media und Raze produziert."Es gibt nur wenige Spieler, die über geografische Grenzen undGenerationen hinweg so bekannt sind. Maradona ist weltweit ein Name -die Höhepunkte seiner Karriere gehören auch heute noch zu den größtenMomenten in der Fußballgeschichte", sagt Brad Beale, Vice President,Worldwide TV Content Acquisition, Prime Video, "Wir freuen unsdarauf, Prime-Mitglieder auf diese unglaubliche Reise mitzunehmen.""Die Serie bietet einzigartige Einblicke in Maradonas Leben -nicht nur als Champion, sondern auch als der Mann dahinter. Zusammenmit Prime Video, Dhana Media und Raze tauchen wir tief in die Essenzder Geschichte ein und beleuchten alle ihre Aspekte, um sie einemPublikum weltweit zu präsentieren", sagt Francisco Cordero,Mitbegründer und CEO, BTF Media.Die noch unbetitelte Biopic-Serie ist nach Diabolo Guardian, daserst kürzlich Premiere bei Prime Video gefeiert hat, und Un ExtrañoEnemigo, das bald startet, bereits das dritte mexikanische PrimeOriginal.Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können die Serieüber die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tabletsund Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oderonline ansehen. Sie können die Serie auch herunterladen und offlineauf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten. Die Seriewird in 200 Ländern und Territorien verfügbar sein.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo.