HandEX erhält Seed-Finanzierung zur Revolutionierung des ineffizienten Exportfinanzierungsmarkts

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Voll integrierte Kredit- und Versicherungsplattform für"Small-Ticket" Finanzierung, inklusive "Euler Hermes Deckungen",die im Auftrag der Deutschen Bundesregierung vergeben werden- Runde angeführt von High-Tech Gründerfonds (HTGF), u.a. zusammenmit den Business Angels Andrew Shaw (Coya) und Ingo Saleck(Start-up Investor)- Seed-Finanzierung dient der Erweiterung des Teams und dervollständigen Erschließung des Zielkundensegments deutscherMaschinenbau bis Ende des JahresHandEX revolutioniert den Markt durch die Verwendung führenderTechnologien zur Modernisierung von Kredit- undVersicherungsprozessen. So will HandEX es sowohl Exporteuren als auchImporteuern so einfach wie möglich machen, Finanzierungen für ihreninternationalen Handel zu erhalten. Heutzutage werdenExportkreditanfragen deutscher Exporteure häufig von ihren Bankenabgelehnt, insbesondere bei Finanzierungen unter EUR5 Mio. fürExporte in Schwellenländer. Ganze 50% dieser "SmallTicket"-Exportkredite werden von Banken abgelehnt, oft schon vorAntragsbearbeitung.HandEX richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) mitmittel- bis langfristigen Finanzierungsanforderungen bis zu EUR5 Mio.(sog. "Small Tickets"). Nach der Gründung vor weniger als einem Jahr,hat das Team starke Beziehungen zu finanzierenden Banken undVersicherungsunternehmen aufgebaut. HandEX vereinfacht und integriertExportkredit- und Exportversicherungsprozesse, inklusive Garantiendes Bundes, für die Euler Hermes mandatiert ist.Das Ziel von HandEX ist es, der globale Exportfinanzierungspartnerfür KMUs zu werden, insbesondere für "Hidden Champions", um diesenauf globaler Ebene Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen. In Europaverlieren viele dieser "Hidden Champions" gegen Wettbewerber ausanderen Regionen, aufgrund eines Mangels von passendenFinanzierungsprodukten.HandEX fokussiert sich zunächst auf die finanzielle Förderung vonExporten von deutschen Maschinenbauunternehmen nach Lateinamerika"Insbesondere die Exportfinanzierung für kleinere Auftragssummen,wie sie im Mittelstand typisch ist, macht uns weiter Sorgen. DenUnternehmen entgehen zu viele Geschäfte, weil die flankierendestaatliche Hermesdeckung zu aufwendig ist", erklärte Brodtmann,Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagebau(VDMA).Deutschland hat weltweit die höchsten Exporte pro Kopf. Mit derrapiden Weiterentwicklung makroökonomischer Rahmenbedingungen, wirddie Festigung und Erweiterung von internationalen Handelsbeziehungenimmer bedeutsamer. Dies gilt insbesondere in der exportorientiertenMaschinenbaubranche, die primär vom beschriebenen Finanzierungsmangelbetroffen ist, wie häufig von der deutschen Presse und Vereinenberichtet, so auch von dem VDMA. Unter anderem Lateinamerika ist einwachsender Markt für den deutschen Maschinenbau und andereExporteure, insbesondere im Kontext der jüngsten politischenEntwicklungen und Veränderungen bestehender Handelsbeziehungen. Daherunterstützt HandEX zunächst deutsche Maschinenbauunternehmen, dienach Lateinamerika exportieren. Die Expansion in weitere Industrienund Regionen befindet sich bereits in Vorbereitung. EineInternationalisierung in Europa wird angestrebt, sobald HandEX inDeutschland etabliert ist."Wir haben eine Lücke im Finanzierungsmarkt identifiziert, welchefür die Exporte der gesamten Eurozone von Bedeutung ist. DieseFinanzierungslücke benachteiligt KMUs gegenüber internationalenWettbewerbern, obwohl die Produkte mindestens genauso gut, wenn nichtsogar besser sind", erklärt HandEX Co-Founder und CEO, Vincent Lauer.Zuvor war er bei Deutsche Telekom Capital Partners und bei Kreditechtätig und führt nun HandEX zusammen mit den Mitgründern PatrickKupitz (CFO) und Asfandyar Malik (CTO). Durch Patricks Tätigkeit beiDeutsche Telekom Capital Partners und Deposit Solutions sowie mitAsfandyar als frühes Mitglied des Kreditech Software-Teams, bringendie beiden ebenfalls weitreichende Erfahrung in den BereichenCorporate Finance und FinTech mit.Durch die HandEX-Plattform ausgegebene Kredite werden durch"Hermesdeckungen" versichert. Die Nachfrage für solcheVersicherungsprodukte ist in jüngster Vergangenheit starkangestiegen. Die einfach zu bedienende, integrierte Plattform vonHandEX ermöglicht es Kunden mit einem einzigen digitalen Antragsowohl auf Kredit- als auch Versicherungsprodukte zuzugreifen. Sowerden mehrere komplexe Prozesse vermieden und durch einen einfachenProzess ersetzt.HandEX löst ein riesiges Problem im MarktTobias Schulz, Investment Manager bei HTGF, stellt seineSichtweise zur Thematik dar: "Als teilweise vom BMWi finanzierterFond, sind wir uns darüber im Klaren, dass das Thema "Small Ticket"Exportfinanzierung für deutsche KMUs im aktuellen Koalitionsvertragverankert ist. HandEX entwickelte eine fantastische Lösung für einaltbekanntes Problem: die Integration von Exportversicherung und-finanzierung in einem schlanken Prozess. Die Digitalisierung indiesem Bereich ist noch stark zurückgeblieben, mit beispielsweisevier Milliarden Blättern Papier, die heute im Markt noch zirkulieren.Dies schafft enormen Spielraum durch riesige Innovation von HandEX,den Exportfinanzierungsmarkt neu zu definieren."Dank HandEX' verbessertem Zugang zu Daten und der reduziertenBearbeitungszeit für Kredite und Versicherungen, verfügt HandEX übersignifikante Vorteile gegenüber traditionellen Kreditgebern, dieweiterhin personalintensive und zeitlich ineffiziente analogeProzesse betreiben.HandEX freut sich den renommierten deutschen Early-StageVenture-Fonds HTGF sowie prominente Business Angels wie u.a. AndrewShaw (Vorstandsvorsitzender, Coya AG) und Ingo Saleck (Start-upInvestor) als Gesellschafter zu begrüßen.About High-Tech GründerfondsDer Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) finanziertTechnologie-Startups mit Wachstumspotential. Mit einem Volumen voninsgesamt 892,5 Mio. Euro verteilt auf drei Fonds sowie eineminternationalen Partner-Netzwerk hat der HTGF seit 2005 bereits mehrals 520 Startups begleitet. Sein Team aus erfahrenen InvestmentManagern und Startup-Experten unterstützt die jungen Unternehmen mitKnow-how, Entrepreneurial-Spirit und Leidenschaft. Der Fokus liegtauf High-Tech Gründungen aus den Branchen Software, Medien undInternet sowie Hardware, Automation, Healthcare, Chemie und LifeSciences. Über 2 Milliarden Euro Kapital investierten externeInvestoren bislang in rund 1.400 Folgefinanzierungsrunden in dasHTGF-Portfolio. Außerdem hat der Fonds Anteile an mehr als 100Unternehmen erfolgreich verkauft.Zu den Investoren der Public-Private-Partnership zählen dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW, dieFraunhofer-Gesellschaft sowie die Wirtschaftsunternehmen ALTANA,BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, B.Braun, Robert Bosch, BÜFA, CEWE,Deutsche Post DHL, Dräger, Drillisch AG, EVONIK, EWE AG, Haniel,Hettich, Knauf, Körber, LANXESS, media + more venture BeteiligungsGmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, Postbank, QIAGEN, RWE Generation SE,SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, WACKERund Wilh. Werhahn KG.