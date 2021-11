Hancom Office 2020 Enterprise bietet eine verbesserte Büroproduktivität für den Unternehmensmarkt

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Mit der Ergänzung durch Hancom Mail bietet Hancom Office 2020 Enterprise eine vollständige Alternative für die Büroproduktivität großer Unternehmen- Umfangreiche Funktionen für die Erstellung, Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten- Reaktionsschnelle, intuitive Oberfläche mit intelligenten Funktionen zur Rationalisierung allgemeiner Aufgaben- Vollständig dateikompatibel mit Microsoft Office- E-Mail-kompatibel mit Exchange, Google Workspaces und anderen UnternehmensinfrastrukturenHancom (https://www.hancom.com/main/main.do)(KOSDAQ: HAANSOFT) gab heute die Verfügbarkeit von Hancom Office 2020 Enterprise bekannt, einer neuen Version seiner Windows-basierten Produktivitätssuite, die die beliebte Sammlung professioneller Büroanwendungen um Hancom Office Mail erweitert. Das vollständige Angebot von Hancom Office 2020 Enterprise umfasst Hancom Word, Hancom Cell, Show und Mail, eine integrierte Kommunikations- und Kalenderanwendung, die sich mit Microsoft Exchange, Gmail und anderen Messaging-Infrastrukturen in Unternehmen integrieren lässt.Große Unternehmen, die auf der Suche nach einer kostengünstigen und dennoch vollwertigen Alternative zu den Produktivitätssuiten von Microsoft und Google sind, werden Hancom Office 2020 Enterprise zu schätzen wissen. Sowohl einzelne Mitarbeiter als auch dezentrale Teams verfügen nun über alle Werkzeuge der Unternehmensklasse, die sie zum Erstellen, Ändern und gemeinsamen Bearbeiten von Inhalten benötigen. Benutzer von Hancom Office 2020 Enterprise können diese Inhalte auch mit Kunden und Klienten teilen, die Microsoft Office verwenden, da Hancom Office 2020 Enterprise vollständig dateikompatibel mit Microsoft Office ist."Hancom Office 2020 Enterprise gibt Mitarbeitern und Teams die entscheidenden Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um auf kostengünstige Weise professionelle Inhalte zu erstellen, zu verfeinern und gemeinsam zu bearbeiten", sagt Sung-Joon Byun, CEO von Hancom, Inc. "Hancom Word, Cell und Show sind bewährte Office-Tools, die von Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden. Mit der Integration von Hancom Mail in das Hancom Office 2020 Enterprise-Angebot integrieren wir intelligente, unternehmenstaugliche Funktionen zur Verwaltung von E-Mails, Kalendern, Notizen, Aufgaben und Chats in einem einzigen, vollständig anpassbaren Arbeitsbereich. Und da Hancom Mail nahtlos mit Microsoft Exchange, Google Workspaces und anderen Backend-Infrastrukturen interagiert, können Nutzer von Hancom Office 2020 Enterprise Inhalte einfach mit jedem auf der Welt teilen."Ein intelligenteres BüroerlebnisHancom Office 2020 Enterprise baut auf einem soliden Fundament auf, das auf den von Hancom im Laufe von mehr als 30 Jahren entwickelten und verfeinerten Bürotechnologien beruht.- Hancom Word ist eine ausgereifte, voll funktionsfähige, professionelle Textverarbeitungslösung, die vollständig dateikompatibel mit Microsoft Word ist.- Hancom Cell ist eine umfassende Tabellenkalkulationslösung für Kalkulationen und Datenanalysen, die vollständig dateikompatibel mit Microsoft Excel ist.- Mit Hancom Show können Benutzer visuell ansprechende Präsentationen erstellen, präsentieren und weitergeben. Die Show-Dateien sind vollständig mit Microsoft PowerPoint kompatibel.- Die neueste Ergänzung der Hancom Office 2020 Suite ist Hancom Mail, eine integrierte Kommunikations- und Kalenderanwendung, die auf der bewährten Messaging-Technologie von eM Client basiert. Es ist mit allen wichtigen E-Mail-Plattformen kompatibel, darunter Google Workspace, iCloud, Office 365, Outlook.com, Exchange, MacOS Server, IceWarp, SmarterMail, Kerio und MDaemon sowie mit allgemeinen IMAP- und POP3-basierten E-Mail-Systemen."Mit der Integration von Hancom Mail ist es für die Nutzer von Hancom Office 2020 Enterprise einfach, Inhalte zu erstellen, Nachrichten auszutauschen und organisiert zu bleiben", sagt Michal Burger, CEO von eM Client, Inc. "Die Nutzer können Inhalte, E-Mails, Aufgaben, Notizen und Kalenderereignisse mit Tags versehen, um sie leicht wiederzufinden und sich daran zu erinnern. Mail lässt sich auch mit anderen Anbietern von Online-Meetings integrieren. Die Benutzer können einfach eine Text- oder Videokonversation starten, anstatt eine E-Mail-Nachricht zu schreiben - was oft ein viel besserer Weg ist, um schnell zu einem Konsens zu kommen, wenn die Mitglieder von Unternehmensteams rund um den Globus arbeiten."Hancom Office 2020 Premium ebenfalls angekündigtEbenfalls für Oktober angekündigt ist Hancom Office 2020 Premium, eine neue Ausgabe von Hancom Office 2020, die dieselben Kernfunktionen wie Hancom Office 2020 Enterprise bietet - einschließlich Hancom Office Word, Cell, Show und Mail -, aber für Privatanwender und Studenten gedacht ist.Preisliste und VerfügbarkeitHancom Office 2020 Enterprise kann ab sofort als Lizenz erworben werden über den Hancom Office Store (https://office.hancom.com/store/). Die Vollversionen von Hancom Office 2020 Premium, einschließlich des neuen Hancom Mail, sind auch für Privatanwender und Studenten über den Online-Store erhältlich.Die Preise für die Enterprise- und Premium-Editionen von Hancom Office 2020 sind über den Hancom Office Store erhältlich. Für geeignete Unternehmenskunden werden Mengenrabatte gewährt. Kostenlose Testversionen sind auf der Website von Hancom Office (https://office.hancom.com/trial/).Weitere Informationsquellen zu HancomWeitere Informationen zu Hancom Office finden Sie unter https://office.hancom.com.Weitere Informationen zu Hancom Office finden Sie unter https://office.hancom.com/office2020/mail.Weitere Informationen zu Hancom Office finden Sie unter https://www.hancom.com/main/main.do.Weitere Informationen über die Hancom-Gruppe finden Sie unter https://www.hancomgroup.com/en/main.Folgen Sie Hancom Office auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/hancom/.Informationen zu HancomHancom Office ist Teil der Hancom Group (www.hancomgroup.com). Die 1990 gegründete Hancom Group ist führend in der Schaffung innovativer Ökosysteme, die die Welt durch die technologische Konvergenz anführen werden. Mit ihren 18 Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Hardware, Software und Finanzen tätig sind, verfolgt die Gruppe das Ziel, eine "bequeme, vernetzte und sichere Welt" zu schaffen.Hancom bietet seit 30 Jahren Produktivitätsanwendungen an. Zu den wichtigsten internationalen Partnern zählen Samsung, Google, Amazon Web Services, Polycom, Mail.ru (Russland), iFLYTEK (China) und Fibercorp (Argentinien).Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.Pressekontakt:Kane Han, kane.han@hancom.comOriginal-Content von: Hancom, übermittelt durch news aktuell