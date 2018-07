Hancock Whitney: Aktienanalyse vom 12.07.2018

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Hancock Whitney per 11.07.2018 bei 48,45 USD. Hancock Whitney zählt zu "Regionalbanken".

Wie Hancock Whitney derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,55 liegt Hancock Whitney unter dem Branchendurchschnitt (44 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 29,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sechs Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an acht Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Hancock Whitney dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Dividende: Hancock Whitney schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,96 % und somit 0,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,56 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".