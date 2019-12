Hancock (John) Financial Opportunities Fund: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Stryker":

Für die Aktie Hancock (John) Financial Opportunities Fund wird am 20.12.2019, 15:29 Uhr, ein Kurs von 35.89 USD geführt.

Die Aussichten für Hancock (John) Financial Opportunities Fund haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hancock (John) Financial Opportunities Fund beläuft sich mittlerweile auf 32,67 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 35,85 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,73 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 34,31 USD. Somit ist die Aktie mit +4,49 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hancock (John) Financial Opportunities Fund-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hancock (John) Financial Opportunities Fund vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (5,13 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -85,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,85 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hancock (John) Financial Opportunities Fund eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hancock (John) Financial Opportunities Fund in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hancock (John) Financial Opportunities Fund haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hancock (John) Financial Opportunities Fund bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.