Hanéne Zbiss mit Raif Badawi Award ausgezeichnet

Berlin (ots) - Die tunesische Investigativjournalistin wurde aufder Frankfurter Buchmesse mit dem Preis für mutige Journalisten imNahen Osten und Nordafrika geehrt.Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit verleiht im Rahmender Frankfurter Buchmesse den Raif Badawi Award for CourageousJournalists an die Tunesierin Hanéne Zbiss. Der Journalistenpreisehrt den Einsatz mutiger Journalisten im Nahen Osten und Nordafrikaund macht auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam.Zbiss recherchiert als Investigativjournalistin vornehmlich imIrak und in Tunesien, zuletzt für das Magazin Inkyfada. In Tunesienerhielt sie für ihre Reportage über Koran-Kindergärten, in denenjunge Kinder zu Extremisten ausgebildet werden, landesweiteAufmerksamkeit. Ein weiterer Themenschwerpunkt ihrer Recherche istdas Schicksal von Frauen und Kindern ehemaliger IS-Kämpfer, die nachTunesien zurückkehren wollen.Im Interview vor der Preisverleihung kritisiert Zbiss dieMedienlandschaft und Pressefreiheit in Tunesien. So sei die Situationfür Journalisten besser als noch vor einigen Jahren, es ergeben sichjedoch neue Probleme. Die Medienlandschaft werde von korruptenGeschäftsleuten und hochrangigen politischen Vertretern kontrolliert.Die Regierung versuche einerseits, die öffentlichen Medien zubeeinflussen, andererseits Praktiken aus der Diktaturzeit zureformieren.Die Korruption im Land bedrohe das friedliche Zusammenleben undmüsse daher zur obersten Priorität für Journalisten werden, betontZbiss. Eine demokratische Gesellschaft sei nur dann stabil, wenn esJournalisten gebe, die Regierende kritisieren und fehlgeleitetePolitik aufdecken können.In ihrer Dankesrede widmet Zbiss den Raif Badawi Award daher denunzähligen Journalisten, die weltweit gefangen und unterdrücktwerden. Vor den versammelten Zuschauern fordert sie dieinternationale Gemeinschaft auf, diese Journalisten zu unterstützen.Dass wir die Demokratie und Menschenrechte nie alsselbstverständlich erachten dürfen, betont auch Prof. Dr. Karl-HeinzPaqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit, in seiner Laudatio. Der Raif Badawi Award setze einZeichen, um auf die essenzielle Arbeit von Journalisten für diedemokratische Gesellschaft hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund seiHanéne Zbiss ein leuchtendes Vorbild für unabhängigen Journalismus,der zurecht honoriert und gefördert werde.An der Preisverleihung nehmen neben Hanéne Zbiss auch Raif BadawisFrau Ensaf Haidar teil. Die Laudatio hält die Journalistin undPolitikerin Düzen Tekkal.Zum PreisDer Journalistenpreis, initiiert von Badawis Ehefrau Ensaf Haidarund TV-Moderator Constantin Schreiber, erinnert an den inhaftiertensaudischen Blogger Raif Badawi, der wegen seiner islamkritischenTexte zu 1.000 Peitschenhieben und zehn Jahren Haft verurteilt wurde.Informationen zum Award finden Sie auch auf Facebook:@rbadawiaward, Twitter: @RBadawi_Award und auf unserer Website:https://www.freiheit.org/focus/raif-badawi-award.Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.unterstützt.Pressekontakt:Daniela ObersteinPressereferentin und stellv. Pressesprecherin AuslandFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheitdaniela.oberstein@freiheit.orgT: +49 30 28 87 78 55M.: +49 151 58409205Reinhardtstraße 1210117 BerlinOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell