Hamster sind keine Vegetarier

Wiesbaden (ots) - Diese Tatsache dürfte auch so manchen"eingefleischten" Tierfreund überraschen: Hamster sind - auch wennman es vermuten möchte - keine Vegetarier. Die beliebten Kleinsäugernagen zwar nach Herzenslust an Getreide, Gemüse und Heu. Damit ihnenein langes, gesundes Hamsterleben beschert ist, empfiehlt derZentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) jedoch, sie auchregelmäßig mit tierischen Proteinen zu versorgen.Hamster sind sogenannte Gemischtköstler. Das bedeutet: Ihre infreier Wildbahn lebenden Verwandten verzehren nicht nur pflanzlicheNahrung, sondern gönnen sich auch kleine Insekten, Larven oderWürmer, die sie beim Wühlen in der Erde aufspüren. So versorgen siesich mit tierischem Protein, das für ihre Gesundheit unabdingbar ist.Es hält den Stoffwechsel auf Trab und sollte daher neben Heu,frischem Wasser, Grünfutter und Körnern mehrmals pro Woche auf demSpeiseplan stehen.Hamsterhalter haben natürlich die Möglichkeit, ihrem Liebling allepaar Tage ein Insekt wie beispielsweise ein Heimchen zu servieren. Esist allerdings nicht nach jedermanns Geschmack, lebende Insekten alsHamsterfutter bereitzuhalten. Eine Alternative sind Futtermischungenaus dem Zoofachhandel. Sie enthalten neben Getreide und Gemüse auchbereits tierische Proteine, zum Beispiel in Form getrockneterGarnelentiere. Bachflohkrebse, sogenannte Gammarus, bieten sich fürdie Protein-Versorgung des Hamsters als regelmäßige Leckerlis an. Siewerden im Handel auch als Futter für Fische oder Schildkrötengeführt.Verfüttern lassen sich auch Milchprodukte, die sowieso im Haushaltvorrätig sind, beispielsweise ein Klecks Naturjoghurt, Quark oderetwas hartgekochtes Ei. Zu vermeiden ist salzhaltige Nahrung. Dennmit Speisen, die für den Menschengeschmack gewürzt sind, kommt derkleine Hamstermagen gar nicht gut klar.Wer seinen Liebling dann auch noch stets mit ausreichend Heuversorgt, macht so gut wie alles richtig. Dem Hamster bereitet diesnicht nur beim Nestbau eine Freude, es dient auch seinerausreichenden Zufuhr von Rohfasern, also Ballaststoffen.Hamster neigen bekanntlich zum Hamstern essbarer Vorräte. Siestopfen sich die Backentaschen mit Nahrung voll und verstecken sie inihrem Bau. Damit das Futter am Aufbewahrungsort nicht schlecht wird,sollten Halter regelmäßig kontrollieren, ob die gegebenenLeckerbissen auch tatsächlich gefuttert und nicht bloß gehamstertwerden.Da jede Hamsterart auch noch individuelle Vorlieben hat, lohnt es,sich im Zoofachhandel über eine ausgewogene Ernährung des eigenenNagers beraten zu lassen.