Hampleton Partners eröffnet Niederlassung in Frankfurt / Konstanter Anstieg an M&A-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum / Frankfurt idealer Standort im Zentrum Europas

Frankfurt (ots) - Seit Jahren berät Hampleton PartnersTechnologieunternehmen von ihren Büros in London und San Franciscobei Übernahmen und Fusionen. Nun hat der Spezialist für Mergers &Acquisitions (M&A) auf die verstärkte Nachfrage aus demdeutschsprachigen Raum reagiert und eine Niederlassung in Deutschlanderöffnet. Im Frankfurter Büro wird rund um Hampleton Gründer MiroParizek ein siebenköpfiges Team von deutschen Experten agieren."In den vergangenen zwei Jahren haben unsere M&A-Aktivitäten inDeutschland sehr an Fahrt aufgenommen. So ist es für uns nurkonsequent, noch näher an unsere Kunden heranzurücken," kommentiertMiro Parizek, Principal Partner von Hampleton die Standortwahl."Frankfurt als geografisches Zentrum Europas mit exzellenterInfrastruktur und international ansässigen Institutionen ist einidealer Ort für unsere kontinentalen Aktivitäten." Das Team inDeutschland fokussiert sich besonders auf die Bereiche Automotive,Enterprise Software, Digitalmarketing/E-Commerce, und Industrie 4.0."Wir bauen hier auf langjährige Erfahrung aus über 70 Transaktionen,beste Beziehungen und reiches Industrie-Know-how," so Miro Parizek.M&A Reports für Unternehmer und InvestorenDas internationale Team von Hampleton erstellt halbjährlicheM&A-Berichte, die Daten zum Thema Transaktionsmultiplikatoren,Analysen der wichtigsten Deal-Treiber sowie fundierte Einsichten inaktuelle Trends und kurz- und mittelfristige Zukunftsprognosenenthalten. Diese regelmäßigen Analysen werden überTechnologiebereiche wie Artificial Intelligence (AI), AugmentedReality/Virtual Reality (AR/VR), Autotech, Cybersecurity, DigitalMarketing, E-Commerce, Enterprise Software, Fintech, Internet ofThings (IoT), IT-Dienstleistungen sowie Software as a Service undCloud-Dienstleistungen veröffentlicht. Die Berichtreihe unterstütztUnternehmer, Führungskräfte und Investoren im Technologie-Sektor beider Beurteilung spezifischer Bewertungen sowie bei der Zeitplanungeigener M&A-Aktivitäten oder eines Verkaufs. Die vollständigenBerichte können kostenfrei beihttp://hampletonpartners.com/de/research-marktanalyse/heruntergeladen werden.Pressekontakt:Andrea DeutschmanekHead of Marketing Hampleton Partnersandrea@hampletonpartners.comTelefon: +44 203 728 6915Original-Content von: Hampleton Partners, übermittelt durch news aktuell