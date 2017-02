Hampel: Schulz ist kein Hoffnungsträger, sondern der Totengräber Deutschlands

Berlin (ots) - Zu den neuesten Umfragen, die erstmals seit langerZeit die SPD vor der CDU/CSU sehen, erklärtAfD-Bundesvorstandsmitglied Paul Hampel:"Die AfD begrüßt die steigenden Umfragewerte für die Schultz-SPD,weil damit klare politische Positionen für die Bürger verständlichwerden. Während die Unionsparteien, Grüne und FDP zum Hype um MartinSchulz bisher nichts zu melden haben, setzt die AfD auf ein klaresKontrastprogramm.Wer dafür ist, dass Deutschland noch mehr Rechte an dieEuropäische Union abgibt, wählt Schulz. Wer dafür ist, dass einMeister des Kunglens und undurchsichtiger Machtspielchen der nächsteBundeskanzler wird, wählt Schulz. Wer noch mehr Umverteilung, nochmehr Zuwanderer und noch mehr Steuern möchte, wählt Schulz.Schulz hat zusammen mit Schäuble alle Maßnahmen zurVergemeinschaftung der Eurozone mitgetragen: Eurobonds,Griechenlandrettung und die desaströse Zinspolitik der EZB. Schulzist kein Hoffnungsträger, er ist der Totengräber eines freien undsouveränen Deutschlands.Wer dagegen will, dass die deutsche Interessen konsequentvertreten werden, wählt AfD. Wer will, dass die Anliegen der Bürgerim Zentrum der Politik stehen, wählt AfD. Wer die Bürger finanziellentlasten und die unnötigen Ausgaben für Zuwanderern kürzen will,wählt AfD. Noch nie waren die Alternativen so klar."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell