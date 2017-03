Hampel: Diese Türkei ist kein Partner mehr für uns

Berlin (ots) - Zum türkischen Spionage-Skandal in Deutschlanderklärt AfD-Vorstandsmitglied Paul Hampel:"Wie kann es sein, dass die Bundesregierung vorgibt, vomjahrelangen Aufbau eines türkischen Spionagenetzwerkes in Deutschlandnichts gewusst zu haben? Es mutet grotesk an, dass die deutscheRegierung von den Aktivitäten eines jahrzehntelangen NATO-Partnerskeine Kenntnis gehabt haben will und erst aufwacht, wenn diesesfeindselige Netzwerk sich schon längst etabliert hat.Nebst dem Versagen der Bundesregierung in dieser Sache beweist dassystematische Auspionieren der Türkei vor allen Dingen, dass sieihren Partnerstatus längst verspielt hat und grundsätzlich nicht zuEuropa und schon gar nicht in die EU gehört.Wir wollen mit dieser Türkei unter Erdogan nichts zu tun haben!Frau Merkel muss den türkischen Potentaten endlich in seine Schrankenweisen und alle Verträge mit ihm aufkündigen. Andersfalls wirdPräsident Erdogan sich in seinem unverschämten unddemokratiefeindlichen Handeln nur bestätigt fühlen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für DeutschlandChristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell