Hampel: Ausländische Propagandaauftritte auf deutschem Boden verbieten!

"Das, was sich die Vertreter der türkischenRegierung gegenüber Deutschland erlauben, ist an Dreistigkeit kaumnoch zu überbieten. Dennoch lässt man sie gewähren. Man stelle sichvor, ein Herr Assad würde für sich das Recht proklamieren, inDeutschland zu seinen syrischen Staatsbürgern zu sprechen undPropaganda für sich zu betreiben. Der Skandal wäre perfekt. Ichfordere die Bundesregierung daher auf, endlich unmissverständlich diePropagandaauftritte ausländischer Politiker in Deutschland generellzu verbieten.Was unsere Regierung stattdessen abliefert, ist einfach nur nochpeinlich und beschämend. Ein ums andere Mal lassen sich Merkel,Gabriel und Co. vorführen und lassen zu, dass Deutschland immerwieder gedemütigt wird. Sie blamieren Deutschland.Es ist dringend an der Zeit dem türkischen Despoten Erdogan undseinen Handlangern die Grenzen aufzuzeigen. Die derzeitige Regierungist dazu offenbar weder willens noch fähig. Ihren Auftrag, dasdeutsche Volk würdig zu vertreten hat sie damit erneut verfehlt. Siemuss schnellstens abgelöst werden."