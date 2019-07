Hammer Urteil: OLG Stuttgart entscheidet gegen DAIMLER - Erfolg für Verbraucher

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Köln (ots) - In den Abgasskandalfällen hat DAIMLER die erstenSchlachten im Januar 2019 verloren. Seitdem ebbt der Erfolg nicht ab.Wie sich das OLG Stuttgart positionieren würde, war bislang nichtklar.Dies vor allem deswegen, weil sich einige Kammern am LandgerichtStuttgart entgegen dem Mainstream querstellten.Vor allem die 20. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart bereiteteden Verbrauchern in der Vergangenheit erhebliche Schwierigkeiten. Eswurde erwartet, dass die Verbraucher mit Expertenwissen die einzelnentechnischen Umstände des Abgasskandals beschreiben.Doch damit ist jetzt Schluss! Denn der 3. Zivilsenat des OLGStuttgarts hat ein Machtwort gesprochen:Der für Daimler zuständige 3. Senat des OberlandesgerichtStuttgart hat sich offensiv zugunsten der Verbraucher positioniertund verortet nunmehr die Darlegungslast unmittelbar bei Daimler (AZ:3 U 101/18)! Damit ist für die Verbraucher eine erhebliche Entlastungeingetreten. Ein weiterer Meilenstein!Dies ist der Grundstein für eine Tsunami-Klagewelle gegen dieDaimler AG.Herr Rechtsanwalt Oguz Korumtas, Inhaber der Kanzlei Korumtas ausKöln, ist der festen Überzeugung, dass die Aufklärungen nunmehrBestand haben und die Prozesse zu Gunsten der Verbraucher gewonnenwerden. Er selber betreibt in seiner Kanzlei über 2000 Verfahrenbetreffend den Abgasskandal.Diese neue Entwicklung hat auch Auswirkungen auf dieVerjährungsfristen der Ansprüche gegen die Automobilhersteller, soRechtsanwalt Oguz Korumtas. Diese werden sich nämlich durchEingeständnisse der Automobilhersteller um Jahre nach hintenverschieben. Dies zeigt sich vor allem an dem jüngsten Beispiel desAutomobilherstellers Volkswagen, wo der Vorstandsvorsitzende derVolkswagen AG, Herr Herbert Diess, öffentlich im Fernsehen den Betrugeingeräumt hat. Eine Bestätigung erfolgte durch das OLG Oldenburg.Etwaige Ansprüche gegen VW können somit aufgrund des Geständnissesbis Ende 2022 geltend gemacht werden, dies wurde auch bereitsgegenüber Focus Online ausgeführt: http://ots.de/2EpZdX.Pressekontakt:Oguz KorumtasKanzlei KorumtasFrankfurter Straße 1-3, 51065 KölnTel.: 0221 99 59 910FAX: 0221 99 55 828 4E-Mail: Info@Kanzlei-Korumtas.deOriginal-Content von: Kanzlei Korumtas, übermittelt durch news aktuell