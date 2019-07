Hammer-Urteil: Daimler muss Mercedes C 220 auch ohne Rückruf zurücknehmen und Kaufpreis erstatten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Mönchengladbach sorgt fürdas nächste Hammer-Urteil im Mercedes-Abgasskandal (1 O 248/18). DasGericht entschied, dass Daimler einen Mercedes C 220 d T (AbgasnormEuro 6) mit dem Motortyp OM651 zurücknehmen und den Kaufpreisabzüglich einer Nutzungsentschädigung erstatten muss. Das bei derAbgasreinigung verwendete Thermofenster stelle eine unzulässigeAbschalteinrichtung dar, durch die der Käufer vorsätzlichsittenwidrig geschädigt worden sei.Bemerkenswert: Für das Fahrzeug liegt kein Rückruf durch dasKraftfahrt-Bundesamt vor. Dies sei auch nicht notwendig,argumentierte das Gericht. Denn die Verwendung einer unzulässigenAbschalteinrichtung stehe der Zulassung des Fahrzeugs entgegen, sodass der Verlust der Zulassung drohe. "Das noch nicht rechtskräftigeUrteil zeigt, dass ein Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt keineVoraussetzung für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen ist.Ein Thermofenster durch das die Abgasreinigung bei niedrigeren undsehr hohen Temperaturen reduziert wird, stellt nach Auffassung desGerichts eine unzulässige Abschalteinrichtung dar, durch die derKäufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt werde und daher Anspruchauf Schadensersatz habe", erklärt Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung,der das Urteil erstritten hat.Da Daimler solche Thermofenster bei zahlreichen Diesel-Modellenverwendet hat, kann das Urteil wegweisend für Schadensersatzansprüchezahlreicher Mercedes-Kunden sein - unabhängig davon, ob ein Rückrufdes KBA vorliegt.Im konkreten Fall sorgte das Thermofenster beim Mercedes C 220dafür, dass die Abgasreinigung in bestimmten Temperaturbereichenzurückgefahren wird. Eine solche Abschalteinrichtung sei nurausnahmsweise zulässig, wenn sie für den Motorschutz notwendig ist.Diese Notwendigkeit liege aber nicht vor, wenn die Abschaltfunktionschon unter üblichen alltäglichen Nutzungsbedingungen eingreife, sodas Gericht. Zumal es andere technische Lösungen gebe. Daimler habedurch die Abschalteinrichtung zentrale Zulassungsvorschriftenausgehebelt und Kunden und Behörden getäuscht.Pressekontakt:Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbHRechtsanwalt Dr. Gerrit W. HartungHumboldtstraße 6341061 MönchengladbachTel.: 02161 / 6 84 56-0Mail: kanzlei@hartung-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell