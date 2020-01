Unterföhring (ots) - Sie inspirieren mehr als drei Millionen Abonnenten alleineauf Instagram, 1,1 Millionen folgen ihnen auf YouTube. Jetzt steigt dasSocial-Media-Power-Paar Sarah und Dominic Harrison auch bei "The Biggest Loser"ein: Ab 5. Januar 2020 trainieren Workout-Profi Sarah Harrison (geb. Nowak) undihr Ehemann, der ausgebildete Personaltrainer Dominic Harrison, das erste"Secret Team" in der Geschichte der erfolgreichen Abnehm-Show in SAT.1! DerClou: Die "The Biggest Loser"-Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela, die ihre 18Kandidaten im Abnehm-Camp auf Naxos/Griechenland trainieren, wissen nichts vondieser direkten Konkurrenz! Nur Camp-Chefin Dr. Christine Theiss ist im Vorfeldeingeweiht. Zum Viertelfinale haben vier der "Secret Team"-Kandidaten dieChance, sich für das Halbfinale der TV-Show zu qualifizieren und damit Kämpfernaus dem Kader von Ramin Abtin und Petra Arvela ihren Platz im Wettkampf - unddamit auch die Chance auf den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro -streitig zu machen. "Es ist für uns eine absolute Ehre, ein Teil von 'TheBiggest Loser' 2020 zu sein", verkünden Sarah und Dominic Harrison stolz. "Wirbegleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen siemit unserem Know-How dabei, für ihren größten Traum alles zu geben, bis an ihreGrenzen zu gehen und Arbeit, Sport, Ernährung, Freunde und Familie unter einenHut zu bekommen." Der Weg der sechs Kilo-Kämpfer des "Secret Teams" ist jeweilsim Anschluss an die TV-Ausstrahlung in neun Episoden von "The Biggest Loser -Secret Team" auf www.the-biggest-loser.de und dem "The Biggest Loser"-Channelauf YouTube zu sehen."The Biggest Loser" punktete im Vorjahr mit Bestwerten von bis zu 15,2 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die insgesamt 13 neuen Folgen werdenproduziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red ArrowStudios.Start der elften Staffel von "The Biggest Loser" - am Sonntag, 5. Januar 2020,um 16:30 Uhr. Weitere Folgen dann immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1., sowieauf Joyn. Die "The Biggest Loser - Secret Team"-Folgen mit Sarah und DominicHarrison sind immer im Anschluss an die TV-Ausstrahlung aufwww.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube abrufbar.Weitere Informationen und Bonusmaterial zu "The Biggest Loser" 2020 gibt esaußerdem während der Sendung im red button Portal von SAT.1 - verfügbar aufjedem Smart TV.Nähere Informationen sowie Bildmaterial zu den Coaches sowie nach Ausstrahlungder ersten Episode auch zu allen Kandidaten finden Sie auf der Presseseitehttp://www.presse.sat1.de/TBL2020. Weiteres Bildmaterial schicken wir Ihnengerne auf Anfrage zu.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4481816OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell