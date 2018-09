"Hamma alles! Hamma günstig!" (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Lidl Deutschland startet neue Marketingkampagne: Fokus auf"hamma"-große Produktvielfalt zu "hamma"-günstigen Preisen- Culcha Candela legen für Lidl ihren Hit "Hamma!" neu aufSortimentsvielfalt und günstige Lidl-Preise: Die neue crossmedialeKampagne von Lidl Deutschland ist am Freitag, 14. September,gestartet und verknüpft diese Themen noch stärker mit derMarkenwahrnehmung. Exklusiv für die neue Lidl-Kampagne hat diedeutsche Band Culcha Candela ihren Nummer-Eins-Hit "Hamma!" aus demJahr 2007 gecovert und ein neues Musikvideo dazu produziert. Darinfeiern die Berliner Dancehall-Künstler die Frische, Qualität,Vielfalt und günstigen Preise des Lidl-Sortiments mit Zeilen wie"Hamma! Nichts wie ab zu Lidl, denn es lohnt sich. Hamma! Hier istder Apfel knackig und das Brot frisch".Großes Sortiment, günstige Lidl-Preise"Die meisten Kunden möchten ihren Einkauf unkompliziert in einemeinzigen Geschäft erledigen. Lidl macht das mit seiner breitenSortimentsvielfalt von über 3.500 Einzelartikeln möglich", erklärtJürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland."Mit unserer neuen Kampagne bringen wir auf den Punkt, dass Lidl derEin-für-Alles-Shop ist, bei dem ein breites, qualitativ hochwertigesSortiment und günstige Preise zusammengehören."Markantes Key-Visual verknüpft Marke mit Vielfalt und günstigemPreisZentrales Element der 360-Grad-Kampagne ist ein markantesKey-Visual, das die beiden Kernbotschaften "Hamma alles!", "Hammagünstig!" transportiert und je nach thematischem Kontext variiertwerden kann, beispielsweise zu "Hamma Frisches!". Über die Gestaltungin den Lidl-Farben Blau, Gelb und Rot verknüpft das Unternehmen diezentralen Botschaften Sortimentsvielfalt und günstigen Lidl-Preisdirekt mit der Markenwahrnehmung von Lidl. Sprachlich spielt Lidldamit, dass sowohl "haben wir" als auch "Hammer" umgangssprachlichoft zu "hamma" verkürzt wird. Diesen doppeldeutigen Wortsinn nutztLidl geschickt in seinen Botschaften und spiegelt mit "hamma alles!"die Breite des Sortiments wieder, während "hamma günstig!" für diegünstigen Preise bei bestmöglicher Qualität steht.Zielgruppenspezifischer Marketing-MixDie integrierte crossmediale Kampagne ist mit dem viralenMusikvideo "Lidl ist Hamma!" auf Facebook und YouTube gestartet. Inder Folge setzt Lidl auf einen zielgruppenspezifischen Content füralle Kanäle: Der erste TV-Spot der Kampagne lief am Sonntag, 16.September, es folgen Online- und Printmedien, Out-of-Home sowieRadio-Spots. Am Point-of-Sale sorgen beispielsweisePreisschildeinleger oder Deckenhänger für Aufmerksamkeit und weisenden Kunden auf aktuelle Aktionsangebote oder die Prospektständer hin.Das Musikvideo ist seit Freitag, 14. September, auf YouTube undauf der Hamma-Microsite verfügbar:https://www.youtube.com/watch?v=7Cv_nzjwKKs,https://www.lidl.de/de/hamma/s7378654Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell