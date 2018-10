Hamilton Beach Brands: Was für eine Entwicklung!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hamilton Beach Brands, die im Segment "Haushaltsgeräte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 02.10.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 21,1 USD.

Unsere Analysten haben Hamilton Beach Brands nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hamilton Beach Brands verläuft aktuell bei 25,35 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 21,1 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,77 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 24,29 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hamilton Beach Brands-Aktie der aktuellen Differenz von -13,13 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Hamilton Beach Brands. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hamilton Beach Brands daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hamilton Beach Brands von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Hamilton Beach Brands-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Hamilton Beach Brands-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hamilton Beach Brands vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 29 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 37,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (21,1 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hamilton Beach Brands somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.