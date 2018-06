Hamburgs Teststrecke für autonomes Fahren führt durch Innenstadt

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburg kommt mit seinen Zukunftsprojekten im Verkehr voran.



Auf einer rund neun Kilometer langen Rundstrecke durch die Innenstadt sollen voraussichtlich von Anfang 2021 an Kleinbusse ohne Fahrer getestet werden, kündigte Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Dienstag in Hamburg an. Die Fahrzeuge, die aus Sicherheitsgründen von Begleitpersonal überwacht werden, sollen sich auf einem Rundkurs von der Hamburger Messe via Landungsbrücken und Elbphilharmonie bis Dammtorbahnhof im fließenden Verkehr bewegen. Hierfür müssen 37 Kreuzungsampeln mit erweiterter Kommunikationstechnik ausgestattet werden.

Das ist eines von 30 Projekten, die die Stadt für die digitale Zukunft in Verkehr und Logistik aufgelegt hat. Drei davon werden vom Bund mit 11,5 Millionen Euro gefördert. Die Hansestadt, die sich selbst "auf dem Weg zur Modellstadt für moderne Mobilität" sieht, hatte 2016 eine ITS-Strategie (ITS) beschlossen. ITS steht für "Intelligente Transportsysteme"./akp/DP/tos