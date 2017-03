Hamburgs SpitzenpolitikerInnen, ein Schulrechtsexperte, eine international anerkannte Inklusionsexpertin und eine Theaterpädaggogin/Lehrerin stellen sich den Fragen der BürgerInnen

Hamburg (ots) - Das Parentsmagazin-Hamburg und die GewerkschaftErziehung und Wissenschaft Hamburg (GEW) laden ein zu einerVeranstaltung am 11. April 2017 in das Curiohaus in den Räumen derGEW, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg, Beginn: 19.00 Uhr - Endeca. 21.00 Uhr.Folgende PolitikerInnen und ExpertInnen stellen sich am 11. April2017 Ihren Fragen:Karin Prien (CDU) - stellv. Fraktionsvorsitzende undbildungspolitische SprecherinSabine Boeddinghaus (DIE LINKE) - Fraktionsvorsitzende undbildungspolitische SprecherinAnna von Treuenfels-Frowein (FDP) - stellv. Fraktionsvorsitzendeund bildungspolitische SprecherinDr. Stefanie von Berg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) - bildungspolitischeSprecherinKazim Abaci (SPD) - stellvertretender bildungspolitischer SprecherDr. Kai Hentschelmann - SchulrechtsexperteProf. Sieglind Ellger-RüttgardtEmeritierte Professorin für Allgemeine Rehabilitations- undLernbehindertenpädagogik an den Universitäten in Hamburg, Hannoverund Berlin. An der Humboldt Universität zu Berlin war sie u.a.Dekanin der Philosophischen Fakultät und Direktorin des Instituts fürRehabilitationswissenschaften. Sie ist Mitglied in mehreren Beirätenwissenschaftlicher Zeitschriften sowie in wissenschaftlichenbildungs- und sozialpolitischen Organisationen. Sie ist Leiterin desAusschusses "Bildung, Schule und Erziehung" in der DeutschenVereinigung für Rehabilitation, Mitglied des Aufsichtsrats desBerufsförderungswerkes Hamburg und seit 2013 Mitglied deswissenschaftlichen Beirats des Evaluationsvorhaben "InklusivesSchulsystem in Hamburg".Maike Plath - Autorin, Theaterpädagogin und LehrerinDie Veranstaltung wird moderiert durch das Parentsmagazin-Hamburg(Sylvia Wehde, Maik Findeisen, Karsten Gödicke und Michael Herrmann).Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell