Berlin (ots) - Angesichts von Vorwürfen, wonach Hamburg die Rückforderung vonGeld aus Cum-Ex-Geschäften von der Warburg-Bank versäumt habe, hat HamburgsErster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Unabhängigkeit derSteuerbehörden seiner Stadt bekräftigt. "In Hamburg gibt es keine politischeEinflussnahme auf die Entscheidungen der Steuerverwaltung", sagte derSPD-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag".https://www.tagesspiegel.de/politik/in-einer-woche-waehlt-hamburg-welche-parteien-bestraft-werden-koennten/25548782.html