Hamburger schließen doppelt so oft Kreditkarten ab wie Mecklenburg-Vorpommern (FOTO)

München (ots) -- Ostdeutsche Verbraucher wählen seltener Kreditkarten alswestdeutsche- Männer entscheiden sich mehr als doppelt so oft für Kreditkartenwie FrauenHamburger sind Spitze, wenn es um den Abschluss einer Kreditkartegeht (Index 1,24).* Neben den Hanseaten entscheiden sich auchCHECK24-Kunden aus Hessen (1,17) und Bayern (1,11)überdurchschnittlich häufig für eine Kreditkarte.In Mecklenburg-Vorpommern (0,56) wählen Verbraucher dagegen nuretwa halb so oft eine Kreditkarte wie in Hamburg, Hessen oder Bayern.Sachsen-Anhalt (0,59) und Thüringen (0,66) landen ebenfalls am Endeder Rangliste.Generell werden im Osten Deutschlands seltener Kreditkarten überCHECK24.de abgeschlossen als im Westen. Die östlichen Bundesländerliegen mit einem Index von 0,76 deutlich unter dem Durchschnitt, diewestdeutschen Bundesländer mit 1,06 knapp darüber. Ein möglicherGrund: Im Osten geben Kunden im Schnitt um 17 Prozent geringereNettoeinkommen an als im Westen.Beim Abschluss einer Kreditkarte gibt es auch einen deutlichenUnterschied zwischen den Geschlechtern: Männer wählen mehr alsdoppelt so häufig eine Kreditkarte wie Frauen.*Betrachtet wurden alle 2016 über CHECK24.de abgeschlossenenKreditkarten darunter sind neben sogenannten echten Kreditkarten,auch Charge-, Debit- und Prepaid-Kreditkarten. Die Abschlüsse wurdenzu den Bevölkerungsanteilen der Bundesländer in Beziehung gesetzt undsind als Index dargestellt. Index <1: unterdurchschnittlich vieleAbschlüsse gegenüber dem prozentualen Anteil an der deutschenBevölkerung, Index =1: durchschnittlich viele Abschlüsse gegenüberdem prozentualen Anteil an der deutschen Bevölkerung, Index >1:überdurchschnittlich viele Abschlüsse gegenüber dem prozentualenAnteil an der deutschen Bevölkerung.Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell