Hamburger Unternehmerpersönlichkeit Martin Richard Kristek (44) verstorben

Hamburg (ots) - Der Erfinder, Gründer und geschäftsführendeGesellschafter verschiedener Unternehmen der Marke Care-Energy,Martin Richard Kristek, verstarb am Wochenende unerwartet im Altervon 44 Jahren. Der gebürtige Österreicher Kristek war vor allembekannt als Rebell und Querdenker am Energiemarkt sowie als sehrsoziale Unternehmerpersönlichkeit, der sich national wieinternational für Menschen in Not engagierte, sei es als Helfer beider Oderflut, auf den Philippinen, bei den Erdbebenopfern in Nepaloder bei der Hilfe für Obdachlose in Deutschland. Die ca. 100Angestellten der verschiedenen Unternehmen wurden heute informiertund trauern gemeinsam mit der Familie um einen visionären,väterlichen und emotionalen Chef.Die Unternehmen der Care-Energy Unternehmensgruppe werden ihreArbeit im Sinne Kristeks fortsetzen und sind voll handlungsfähig. Derlaufende Geschäftsbetrieb geht uneingeschränkt weiter. Insbesonderedie Stromversorgung der Kunden des Energielieferanten Care-Energy AGwird ohne Einschränkung fortgesetzt. Wir bitten, die Privatsphäre derFamilie zu respektieren.Pressekontakt:Marc MärzMarc.Maerz@care-energy.de0151 42260332Original-Content von: Care-Energy Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell