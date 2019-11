Hamburger Unternehmen für Medizin-Auszeichnung nominiert / Zehenspitzengang-Spezialist Pomarino erringt Erfolg beim German Medical Award 2019

Hamburg (ots) - Die seit vielen Jahren in Hamburg ansässige Praxis fürGanganomalien Pomarino ist auf der Düsseldorfer Medizin-Fachmesse "Medica" fürden "German Medical Award 2019" nominiert worden. Das Unternehmen rund um dendeutschen Physiotherapeuten, Biomechaniker und Unternehmer bolivianischerHerkunft David Pomarino hat sich einen weit über Hamburg hinausreichenden Rufals Spezialist für die Behandlung des kindlichen Zehenspitzenganges erarbeitet.Mit der Nominierung für den angesehenen "German Medical Award" würdigt die Juryunter Leitung von Yvonne Esser, Vorsitzende des German Medical Club e.V., undProf. Dr. Georg Sabin Verdienste um die Zukunft der Patientenversorgung. WieEsser betont, zeige die Prämierung eine herausragende Leistung imGesundheitswesen auf und fördere innovative und zukunftsorientierteVersorgungsansätze: "Der Preis unterstreicht die Tätigkeiten für die Grundsätzeder medizinischen Ethik und den höchsten Anspruch an Qualitätsstandards." Mitseinem mehrstufigen Konzept zur Behandlung des Zehenspitzenganges ist esPomarino gelungen, ein patienten- und ressourcenschonendes Therapiekonzept zuentwickeln, das vielen Kindern eine Operation erspart. "Wir freuen uns, dassunsere Anstrengungen um das Wohl unserer kleinen Patienten Anerkennung erfahren.Die Nominierung ist uns ein Ansporn, unermüdlich weiter zu forschen", so DavidPomarino bei der Entgegennahme der Urkunde.Pomarino. Praxis für Ganganomalien in Hamburg-Rahlstedt untersucht undtherapiert Kinder, die mehr als 50 Prozent der Zeit auf dem Vorfuß stehen, gehenund laufen. Hält der Zehenspitzengang unbehandelt über einen längeren Zeitrauman, so kommt es zu strukturellen Schäden des Bewegungsapparates.Pressekontakt:Andreas BrunnerTelefon: +49-176-31299539praxis@pomarino.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138830/4444979OTS: Pomarino. Praxis für GanganomalienOriginal-Content von: Pomarino. Praxis für Ganganomalien, übermittelt durch news aktuell