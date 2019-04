Hamburger Tech-Startup Event Inc goes London / Brexit? Event Inc doch egal: Der Online-Marktplatz für Event- und Tagungslocations nimmt London nun in sein europaweites Portfolio auf

Hamburg (ots) - Vom Klassiker bis zum Insidertipp hat der deutscheMarktführer zahlreiche Event-, Tagungs- und Meetinglocations inLondon gesucht, gefunden und übersichtlich für seine Businesskundenund Eventplaner aufbereitet. Ziel ist es, Ende des Jahres ininsgesamt fünf internationalen Städten online zu sein."Erst kürzlich wurden wir als eins der deutschen Vorzeige-TechUnternehmen bezeichnet", sagt Janna Schmidt-Holtz, CEO und Gründerinvon Event Inc. "Unser Ziel ist es, in ein paar Jahren das weltweitgrößte Online-Unternehmen in der Event- und Tagungsbranche zu sein.Sozusagen das AirBnB für Eventlocations."Die Business-Metropole London ist der nächste Schritt in dieseRichtung. Unter den zahlreichen gelisteten Locations in derbritischen Hauptstadt sind beispielsweise die Park Village Studios,in denen bereits Cara Delevingne und die Rolling Stones geshootethaben, und der berühmte Kensington Palace, Zuhause von Prinz William,Herzogin Kate und ihrer Familie.Die globale Event- und MICE-Industrie ist mit einem Jahresumsatzvon 860 Milliarden Euro einer der letzten Mega-Märkte, derprädestiniert ist für einen Online-Marktplatz. Aktuell wird er abernoch von keinem international agierenden Anbieter dominiert. Das zuändern gilt es und ist der große Ansporn für das Tech Start-up,weltweit zu wachsen.Dieses Ziel spiegelt sich auch im Konzept des Unternehmens: DiePlanung von Corporate Events soll für B2B-Kunden mit wenig bis keinerEventerfahrung so einfach und gleichzeitig hochwertig wie möglichgestaltet werden."Schnell, einfach und kostenlos finden Event- und Tagungsplanerauf unserer Seite die schönsten Locations und besten Eventideenübersichtlich sortiert - egal ob Tagungen, Meetings oder Team- undFirmenevents, wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern. Zusätzlich stellenwir jedem Businesskunden einen kostenlosen Berater für diepersönliche Eventplanung an die Seite", erklärt Schmidt-Holtz dasKonzept.Über Event IncEvent Inc ist der führende Online-Marktplatz für Locations undEventdienstleistungen in der D-A-CH Region. Monatlich platzieren über30.000 Eventplaner eine Anfrage über Event Inc mit über 1,23Millionen Seitenaufrufen. Die Firma wurde 2014 von derSerienunternehmerin Janna Schmidt-Holtz gegründet und kooperiertmittlerweile mit über 20.000 Partnern in über 50 Städten inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigtaktuell 70 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Hamburg. CEOs der Firmasind Frau Schmidt-Holtz selbst und Paul Philipp Hermann, ehemaligerGründer von Lamudi. Event Inc zeichnet sich durch das größte undqualitativ hochwertigste deutsche Locationportfolio und seinenPremium B2B Service aus: eine qualitätsorientierte, persönliche undkostenfreie Beratung durch erfahrene Location- und Event-Experten.Sie kümmern sich darum, Angebote und Verfügbarkeiten einzuholen undsparen dem Kunden damit zum Teil tagelange Vorarbeit. RegelmäßigeBuchungen belohnt das Unternehmen mit Preisvorteilen und dem Zugangzum Secret Location Portfolio. Vorbildlich ist Event Inc bei seinerFrauenquote: 50 Prozent in der Führungsebene und 62 Prozent derGesamtmitarbeiter sind weiblich. Mehr Informationen unterwww.eventinc.de .Pressekontakt:Vanessa Pintopresse@eventinc.de040 333 961 72Original-Content von: Event Inc GmbH, übermittelt durch news aktuell