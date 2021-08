Hamburger Start-up Legal Fox startet seine Crowd-Finanzierung!

Hamburg (ots) - "Der Anwalt für die Hosentasche" - das Hamburger Start-up Legal Fox hat sich unter diesem Slogan zum Ziel gesetzt, den Rechtsberatungsmarkt zu revolutionieren. Mit seinen kundennahen Rechtsberatungs-Lösungen ermöglicht das Unternehmen den Nutzern von jedem Punkt der Welt, 24/7, Rechtsfragen direkt und ohne lange Wartezeit zu klären. Das innovierende Unternehmen setzt dabei auf den Zukunftstrend der Digitalisierung und greift hierfür auf eine neuartige Kanzlei-Automatisierungssoftware sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zurück.Zuletzt machte das Hamburger Unternehmen mit einer TV-Kampagne für dessen Online-Rechtsportal www.bussgeld-kontrolle.de auf sich aufmerksam. bussgeld-kontrolle.de hilft vor allem Autofahrern gegen fehlerhafte Bußgeldbescheide vorzugehen, da über 50 Prozent solcher Bescheide fehlerhaft sind und erfolgreich angefochten werden können.Auf dem Crowdinvesting-Portal CONDA ist die Kampagne des vielversprechenden Hamburger Start-up gestattet. Ab September 2021 können Investoren schon ab einem Betrag von 100 EUR in die Zukunft des Rechtsmarktes investieren und von den guten Wachstumsaussichten des Hamburger Start-up profitieren.CONDA ist eine deutsche Crowdinvesting-Plattform, auf der Investoren in erfolgversprechende Startups und KMUs investieren können. CONDA stellt dabei sowohl die Technologie, das Know-how sowie eine große Community an potenziellen Investoren zur Verfügung.Legal Fox möchte mit der Crowd-Investment-Kampagne bei interessierten Investoren eine Investmentsumme in Höhe von mindestens 500.000EUR einsammeln, um damit ein schnelleres Unternehmenswachstum zu finanzieren. 40 Prozent des Investitionskapitals sollen für Marketing, weitere 40 Prozent für die Aufstockung des Personals sowie 20 Prozent für die Erweiterung der technischen Ausstattung aufgewendet werden.Der Founder und CEO, Rechtsanwalt Kemal Su (http://www.kemalsu.de), betont hierbei, dass die Crowd nicht allein als Finanzierungstool fungiert, um die Ziele des Unternehmens schneller zu erreichen, sondern darüber hinaus auch als Marketing- und Vertriebsinstrument genutzt werden soll. Bei den Investoren aus der Crowd-Community handelt es sich nämlich auch um Multiplikatoren, die gleichzeitig als Markenbotschafter fungieren und die Marke sowie die Ziele des Unternehmens weiterverbreiten.Für Investoren bedeutet ein Investment in Legal Fox ein Investment mit einer sehr guten Basisverzinsung. Diese liegt bei einem Basiszins von 4,5 Prozent p.a. Für "Early-Birds" - also Investoren, die frühzeitig investieren - gibt es mit einem Basiszins von 5,5 Prozent p.a. sogar noch einen Prozentpunkt mehr.Pressekontakt:Legal Fox UGBeim Strohhause 2720097 HamburgKontakt:presse@legal-fox.com+49 40 - 228 525 530Original-Content von: Legal Fox UG, übermittelt durch news aktuell