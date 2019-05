Das Hamburger Start-up BIO-LUTIONS schließt seine Series-A-Finanzierungsrunde mit EUR8,3M erfolgreich ab

Delivery Hero SE und die DEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH werden Partner der BIO-LUTIONSInternational AG und investieren in die internationale Expansion desUnternehmensHamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - BIO-LUTIONS, der HamburgerHersteller von ökologischen Verpackungen und Einweggeschirr ausAgrarresten, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen mehr alsEUR8.3M sichern konnte, mit Delivery Hero und der KfW-Tochter DEG alsSchlüsselinvestoren.Nach dem erfolgreichen Aufbau einer Produktion in Indien ist dieNachfrage nach den ökologischen Produkten von BIO-LUTIONS sprunghaftgestiegen, genau wie das Interesse großer weltweit agierenderEinzelhandelskunden. Das Green-Tech-Start-up plant, die neuen Mittelim Rahmen der globalen Expansion für den Ausbau der Produktion inIndien und für die Errichtung neuer Produktionsstätten in Europa undAsien zu verwenden.BIO-LUTIONS wurde 2017 von Eduardo Gordillo und Stefan W. Dircksgegründet und hat eine patentierte Technologie mit entwickelt, die esermöglicht, Verpackungen und Einweggeschirr aus einer Vielzahl vonlandwirtschaftlichen Reststoffen ohne zusätzliche Bindemittel oderChemikalien herzustellen. Die Nutzung von landwirtschaftlichenAgrarresten - die weltweit verfügbar sind und bisher meist alsAbfallprodukt kostenpflichtig entsorgt werden - senkt dieRohstoffkosten signifikant. Dies ermöglicht es BIO-LUTIONS, preislichmit Einweg-Plastikprodukten (z.B. Verpackungen) zu konkurrieren.Darüber hinaus agiert BIO-LUTIONS in Indien mit positiver sozialerund ökologischer Wirkung, indem es seine Rohstoffe wie etwaZuckerrohrblätter und Bananenstämme von lokalen Kleinbauern bezieht.Dies bietet den Bauern eine zusätzliche Einnahmequelle und trägt sodazu bei, die Armut der ländlichen Bevölkerung zu reduzieren. DieNutzung der Agrarreste trägt als Alternative zur Verbrennung vonErnterückständen auch zu einer Verminderung der Luftverschmutzungbei.Gründer und CEO von BIO-LUTIONS, Eduardo Gordillo, sagte heute:"Einem jungen Unternehmen wie BIO-LUTIONS ermöglicht diePartnerschaft mit Delivery Hero und der DEG, zwei internationaltätiger Firmen mit unterschiedlichen Charakteren, die Realisierungseiner Expansionsstrategie. Mit diesem wichtigen Schritt istBIO-LUTIONS in der Lage, das Team, die Standorte und unserKundenportfolio nachhaltig aufzubauen. Für uns ist es eine Ehre undein Privileg, zukünftig mit diesen renommierten Unternehmenzusammenzuarbeiten."Christiane Laibach, die Sprecherin der DEG-Geschäftsführungkommentierte: "Wir freuen uns, mit BIO-LUTIONS ein junges,innovatives Unternehmen weiter auf seinem Weg zu begleiten. UnsereBeteiligung knüpft an eine Anschubfinanzierung für die Produktion inIndien mit unserem Up-Scaling Programm an. Aus pflanzlichen Resteneine Alternative zu Plastikverpackungen zu produzieren, finden wirsehr vielversprechend."Emmanuel Thomassin, Chief Financial Officer bei Delivery Hero,sagte: "An der Finanzierung von BIO-LUTIONS teilzuhaben hilft unsdabei unsere langfristige Strategie umzusetzen - mitBIO-LUTIONS haben wir ein wichtiges neues Mitglied in unseremPortfolio, das einen hohen sozialen und ökologischen Wert mitbringt."Logo -https://mma.prnewswire.com/media/888282/BIO_LUTIONS_Logo.jpgPressekontakt:Celine BarthCorporate Communications and PR ManagerEmail: cb@bio-lutions.com+49-1511-024-6597Original-Content von: BIO-LUTIONS International AG, übermittelt durch news aktuell