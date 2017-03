Die Hamburger Schulpolitik wird nach aktueller Bestandsaufnahme durch das Parentsmagazin-Hamburg die Bundestagswahl am 24. September 2017 in Hamburg ausschlaggebend (mit-)entscheiden

Hamburg (ots) - Für die Hamburger WählerInnen sind dieschulpolitischen Rahmenbedingungen für ihre Kinder von sehr großerBedeutung.Die Hamburger Schulpolitik wird nach aktueller Bestandsaufnahmedurch das Parentsmagazin-Hamburg die Bundestagswahl am 24. September2017 in Hamburg ausschlaggebend (mit-)entscheiden.Das Parentsmagazin-Hamburg benennt die alarmierenden undwahlentscheidenden Baustellen bei der Hamburger Schulpolitik.Dringend notwendig:"Die personellen und räumlichem Rahmenbedingungen müssen bei derInklusion deutlich verbessert werden, damit alle SchülerInnen imgemeinsamen Unterricht endlich gut lernen und entsprechend ihrenindividuellen Potentialen gefördert werden können", so Sylvia Wehdeals Mutter von drei schulpflichtigen Jungen.Dringend notwendig:"Schnellstens nachhaltige Verbesserungen im Kernfach Mathematik,damit auch die JETZIGEN (!) SchülerInnen noch Aussicht auf einenguten Schulabschluss mit beruflicher Perspektive haben. 300 neueMathematik-LehrerInnen sind dabei lediglich ein Tropfen auf demheißen Stein. Es müssen außerdem die Bildungspläne angepasst, einefachbezogene Schulaufsicht implementiert und beim Unterrichtsausfallgrundsätzlich fachlicher Vertretungsunterricht erteilt werden", soElternrat Karsten Gödicke.Dringend notwendig:Vater Michael Herrmann fordert: "Mehrmals täglichhygienisch-gereinigte Schultoiletten und zweifelsfrei keineBedürfnisüberprüfungen im Zusammenhang mit dem Toilettengang vonSchülerInnen während des Schulunterrichtes."Dringend notwendig:Ausstattung der Schulen mit Computern und freiem Internet,damitdie SchülerInnen endlich zeitgemäß digital lernen und arbeitenkönnen.Ausblick:Der Ausgang der Bundestagswahl am Sonntag den 24. September 2017wird für Hamburg entscheidend davon abhängig sein, ob der HamburgerSenat sich im Interesse von Hamburgs SchülerInnen um diealarmierenden schulpolitischen Großbaustellen kümmert undschnellstens nachhaltige Lösungen präsentiert", so Maik Findeisen vomParentsmagazin-Hamburg.Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell