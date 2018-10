Mainz (ots) -Für den ZDF-Film "Aufbruch in die Freiheit" erhielt ProduzentinHeike Wiehle-Timm (Relevant Film) im Rahmen des Filmfests Hamburg am3. Oktober 2018 den mit 25.000 Euro dotierten HamburgerProduzentenpreis in der Rubrik "Deutsche Fernsehproduktion".Die Jury, zu der der Produzent Ulrich Lenze, die RegisseurinAelrun Goette und die Kostümbildnerin Katrin Aschendorf gehörten,urteilt: "Es kommt hier alles Entscheidende zusammen: Eine gute Idee,eine packende Geschichte, pointierte Dialoge (...), eine kraftvolleInszenierung und brillante Schauspieler. Die Produzentin und ihreMitstreiter(innen) schildern das Schicksal der Frauen und denhistorischen Kontext mit Wucht, höchst glaubhaft, atmosphärisch genauund unter Verzicht auf alles Nebensächliche."Das ZDF strahlt "Aufbruch in die Freiheit" als "Fernsehfilm derWoche" am Montag, 29. Oktober 2018, 20.15 Uhr, aus. Das von IsabelKleefeld inszenierte Drama skizziert die Emanzipation einer Ehefrauauf dem Land in den 70er Jahren: Die Ehe der Metzgersfrau Erika (AnnaSchudt) gerät nach einer heimlichen Abtreibung in eine schwere Krise.Erika findet Unterstützung bei ihrer Schwester Charlotte (AlwaraHöfels), die in einer Kölner WG lebt, und engagiert sich bald wieihre Schwester in der Frauenbewegung.https://presseportal.zdf.de/pm/aufbruch-in-die-freiheit/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überpresseportal.zdf.de/presse/aufbruchindiefreiheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell