Hamburger KI-Zentrum unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Digitalpionier Estland (FOTO)

Hamburg, Deutschland (ots) - Das Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC)und die estnische Wirtschaftsförderung Enterprise Estonia wollen in denBereichen künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung engerzusammenarbeiten. Die Freie und Hansestadt Hamburg und die Regierung von Estlandunterstützen die Kooperation.- Estlands CDO Marten Kaevats und Corinna Nienstedt, Leiterin desStaatsamtes der Senatskanzlei Hamburgs, zeichnenAbsichtserklärung mit- Stärkere Zusammenarbeit im Bereich der KI und Digitalisierung- Wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperation soll gestärktwerdenHamburg und Estland werden bei den Themen künstliche Intelligenz undDigitalisierung noch enger zusammenarbeiten. Im Rahmen des Seminars "AI,Government and Society - Towards an Estonian German Partnership on AI", das amDienstag im Hamburger Dockland stattfand, unterzeichneten Sigrid Harjo(Vorständin Enterprise Estonia), Riina Leminsky (Direktorin Deutschland,Enterprise Estonia) und Alois Krtil (Geschäftsführer ARIC) dieAbsichtserklärung. Marten Kaevats, Chief Digital Officer der Republik Estland,und Corinna Nienstedt, Leiterin des Staatsamtes der Senatskanzlei der Freien undHansestadt Hamburg, zeichneten die Kooperationsvereinbarung als offizielleVertreter mit.Die Zusammenarbeit zwischen dem ARIC Hamburg und der estnischenWirtschaftsförderung Enterprise Estonia soll den wirtschaftlichen undwissenschaftlichen Austausch zwischen der Hansestadt und dem baltischen Staatstärken. Am Seminar nahmen zudem unter der Leitung des estnischenStaatssekretärs für Wirtschaft Ando Leppiman hochrangige Vertreter aus Politikund Wirtschaft teil.Christian Pfromm, Chief Digital Officer der Freien und Hansestadt Hamburg,begrüßt die engere Kooperation: "Estland ist weltweit ein Vorreiter, der zeigt,wie digitale Technologien im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werdenkönnen. Wir freuen uns, dass die estnische und die Hamburger KI-Community inZukunft stärker kooperieren und alle Beteiligten vom gegenseitigen Know-howprofitieren können. Das ist eine große Chance, um passende Anwendungsgebiete fürKünstliche Intelligenz zu identifizieren und die Technologie gezielt inWirtschaft und Wissenschaft in den Einsatz zu bringen."Die Kooperation zwischen ARIC Hamburg und Enterprise Estonia soll als Brückezwischen beiden Ländern dienen und Unternehmen, Universitäten und Institutionenbei ihrer Arbeit rund um KI und digitale Lösungen, mit Kontakten, Ressourcen,Expertise und einem Netzwerk unterstützen. Zusätzlich zur Absichtserklärung sindweitere Kooperationen zwischen Hamburger Akteuren und Estland geplant. So wirdes auf den beiden Hamburger Fachmessen SMM 2020 (Shipbuilding, Machinery &Marine Technology) und ITS 2021 (Intelligent Transport Systems) zu weiterengemeinsamen Projekten kommen. Zudem wird eine Hamburger Wirtschaftsdelegation imMai die Technologie- und Start-up-Konferenz Latitude59 in der estnischenHauptstadt Tallinn besuchen."Ich freue mich, dass sich die Stadt Hamburg für eine anpassungsfähigeVerwaltungsarchitektur entschieden hat und dafür KI einsetzen will. Denn inZeiten großer Veränderungen ist es entscheidend, eine Verwaltung zu schaffen,die ausreichend Flexibilität bietet, um mit neuen Herausforderungen Schritthalten zu können", erklärt Marten Kaevats, CDO der Republik Estland.Estland - Nordeuropäisches Technologie-Hub Estland gilt als eines derfortschrittlichsten Länder in Europa und belegte 2019 im Digital Economy andSociety Index der Europäischen Kommission den achten Platz. Auch in derBevölkerung ist die Digitalisierung angekommen. Bürgerinnen und Bürger könnenauf 99 Prozent aller staatlichen Dienstleistungen bereits jetzt online zugreifenund 98 Prozent von ihnen reichen ihre Steuererklärung digital ein. Imvergangenen Jahr ging Estland den nächsten Schritt und veröffentlichte eineStrategie für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Bereits jetzt gibt esviele KI-Lösungen, die im öffentlichen Sektor zum Einsatz kommen, um zumBeispiel Arbeitssuchenden passende Stellen vorzuschlagen oder die besteBehandlungsmethode bei chronisch kranken Menschen vorauszusagen.Weitere InformationenARIC Hamburg: https://www.aric-hamburg.de/Enterprise Estonia: https://www.eas.ee/eas/?lang=enPressekontakt:Nähere Infos und Pressekontakt:Riina LeminskyLeiterin Deutschland, Österreich, SchweizWirtschaftsförderung Estlands / Enterprise EstoniaKleine Reichenstraße 620457 HamburgMobil: +49 (0)162/934-5682Email: hamburg@estonia.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131975/4511321OTS: Enterprise EstoniaOriginal-Content von: Enterprise Estonia, übermittelt durch news aktuell