Hamburger Journalist Claas Relotius erhält Reemtsma Liberty Award 2017 - Investigativjournalist und Jurist Ronan Farrow hält Ehrenrede vor 250 Gästen (FOTO)

Berlin (ots) -Claas Relotius, freier Reporter für das Nachrichtenmagazin DERSPIEGEL, wurde heute in Berlin mit dem Reemtsma Liberty Award 2017ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit gleich zwei Reportagen desHamburger Journalisten: "Nummer 440" (DER SPIEGEL 15/2016) und"Königskinder" (DER SPIEGEL 28/2016). Der mit 15.000 Euro dotierteReemtsma Liberty Award ehrt seit 2007 herausragende journalistischeArbeiten von Reportern und Korrespondenten deutscher Medien imAusland, die sich in besonderem Maße um die Freiheit der Presse, derGesellschaft und damit um die Freiheit eines jeden Einzelnen verdientmachen. Die Preisverleihung erfolgte in diesem Jahr vor demHintergrund besorgniserregender Entwicklungen wie der Verhaftung vonDeniz Yücel und vieler weiterer Journalisten in der Türkei und demVerhalten von US-Präsident Donald Trump gegenüber Medien. Die vielbeachtete Ehrenrede beim Reemtsma Liberty Award 2017 hielt mit demUS-amerikanischen Investigativjournalisten und Juristen Ronan Farroweiner der führenden, jungen Verfechter eines liberalen Amerikas.Claas Relotius überzeugte die Jury mit zwei Reportagen, die jedefür sich den Begriff der Freiheit als universelles Menschenrechtbeleuchten - und zugleich dessen Fragilität aufzeigen. Nach Meinungder Jury verleihen insbesondere die Details, die Relotius mit vielAufwand recherchiert hat, beiden Reportagen ihre einzigartige Wucht.Im Namen der Wettbewerbs-Jury überreichte Juror Gero von Boehm denReemtsma Liberty Award 2017. "Claas Relotius' Reportagen sindunglaublich detailliert ausrecherchiert und eindringlich geschildertund fast schon als Literatur zu bezeichnen. Auch wenn man dachte,schon alles gehört und gelesen zu haben, so gelingt es Relotius mitseinen herausragenden Stücken, eine weitere Tür mit neuenErkenntnissen aufzumachen", begründete die Jury ihre Entscheidung.Der feierlichen Auszeichnung von Claas Relotius mit dem ReemtsmaLiberty Award 2017 ging die Eröffnungsrede des Ehrengasts RonanFarrow voran. Der 29-jährige Jurist arbeitet alsInvestigativjournalist für den US-Fernsehsender NBC und gilt als eineder einflussreichsten Stimmen unter 30, die für ein liberales Amerikaeintreten. Von 2009 bis 2011 war Farrow Sonderberater des ehemaligenUS-Präsidenten Barack Obama für humanitäre und NGO-Angelegenheiten imAmt des US-Sondergesandten für Pakistan und Afghanistan RichardHolbrooke und von 2011 bis 2012 Sonderberater der damaligenUS-Außenministerin Hillary Clinton für weltweite Jugendfragen.Günther Jauch führte die 250 Gäste aus Politik, Medien und Kulturdurch die elfte Verleihung des Reemtsma Liberty Award. Zur aktuellenBedeutung des einzigartigen Journalistenpreises sagte Michael Kaib,Vorstandssprecher Reemtsma: "In vielen Ländern weltweit sehen wirEinschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit, diebesorgniserregend sind. Unter den Schlagwörtern 'Fake News' und'Lügenpresse' tritt in Teilen der Gesellschaft eine immer offenereAblehnung journalistischer Arbeit zutage. Doch ist eine freie Presseunerlässlich dafür, dass sich Menschen frei und selbstbestimmtinformieren können. Für uns ist das ein ganz zentrales Gut. DerReemtsma Liberty Award war damit wohl nie zuvor wichtiger als jetzt."Der Reemtsma Liberty Award ist die erste Auszeichnung inDeutschland, die ausschließlich den mutigen Einsatz deutschsprachigerAuslandskorrespondenten würdigt. Anlässlich der Preisverleihung imBerliner Hotel de Rome hatte der Musiker Clueso, der sich seitmehreren Jahren ebenfalls für soziale Belange und Zivilcourageengagiert, einen exklusiven Auftritt.Weitere Nominierte:Andrea Backhaus (ZEIT Online) & Zouhir al Shimale (freierJournalist) Sönke Iwersen (Handelsblatt) Stephan Stuchlik(Westdeutscher Rundfunk)Vita des Preisträgers:Claas Relotius wurde 1985 in Hamburg geboren. Seit 2014 schreibter als fester freier Reporter für das Gesellschafts- undReportageressort des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL und berichtetregelmäßig aus Kriegs- und Krisengebieten wie der Ukraine und demIrak. In seinen Reportagen werden oftmals junge, unschuldige Menschendurch Kriege und durch die Politik demokratischer Rechtsstaaten jederFreiheit beraubt.Mitglieder der Jury:Prof. em. Dr. Günter Bentele (Universität Leipzig), Nikolaus Blome(stellvertretender Chefredakteur BILD und BILD.de), Gero von Boehm(Autor, Regisseur und Fernsehproduzent), Ute Brucker (Leiterin derSWR-Redaktion Ausland), Tita von Hardenberg (geschäftsführendeGesellschafterin der Kobalt Productions GmbH), Helmut Markwort(Herausgeber des FOCUS), Evelyn Roll (Leitende Redakteurin derSüddeutschen Zeitung), Dr. Majid Sattar (politischer Korrespondentder Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Bettina Schausten (Leiterin desZDF-Hauptstadtstudios), Robert Skuppin (Programmchef von Radioeins(rbb)), Dr. Theo Sommer (langjähriger Chefredakteur und Herausgeberder ZEIT)Zum Reemtsma Liberty Award:Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss jeden Tag aufsNeue verteidigt werden. Deshalb hat Reemtsma 2007 den Liberty Awardins Leben gerufen. Zum elften Mal wurden am 22. März 2017herausragende journalistische Leistungen von Auslandskorrespondentengewürdigt. Das Thema Freiheit prägt die Arbeit der Nominierten fürden Reemtsma Liberty Award maßgeblich. Sie verteidigen einenzentralen Wert der Demokratie und leisten so einen wertvollen Beitragfür die Gesellschaft. Nur eine freie Berichterstattung ermöglicht es,sich eine freie Meinung zu bilden. Die Beiträge der Nominiertenzeugen von hoher journalistischer Kompetenz, sorgfältiger Recherche,fundiertem Wissen sowie sprachlicher und handwerklicher Brillanz. DerPreisträger wird von einer unabhängigen Jury ausgewählt.Weiterführende Links:www.liberty-award.dewww.twitter.com/libertyawardwww.facebook.com/libertyawardHonorarfreie Fotos unter:https://www.picdrop.de/markusnass/QMDkVZe39S, Fotocredit: Markus NassDer Reemtsma Liberty Award bedankt sich für den exklusivenFahrservice von SafeDriver.Pressekontakt:Doreen NeuendorfHead of Corporate CommunicationsReemtsma Cigarettenfabriken GmbHTel.: 040 8220-1840Mobil: 0173 58 799 73E-Mail: doreen.neuendorf@reemtsma.deOriginal-Content von: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, übermittelt durch news aktuell