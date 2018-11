Hamburg (ots) -Wie kann die Optikerbranche den Nachwuchs für sich gewinnen undwie lassen sich Brillenträger für die "unsichtbare" Kontaktlinsebegeistern? In einem 5-monatigen Projekt haben sich zwölf Studierendeder International School of Management (ISM) mit diesenzukunftsweisenden Fragen beschäftigt. Beim SPECTARIS-trendFORUM inBerlin haben sie gemeinsam mit Studierenden der University of AppliedSciences Europe (BiTS) ihre innovativen Ideen einem fachkundigenPublikum vorgestellt.Beim trendFORUM stand alles unter dem Motto "Wir sind digital".Ganz klar, dass vor allem potenzieller Nachwuchs für dieOptikerbranche auf der Referentenbühne nicht fehlen durfte. Unter derLeitung von ISM-Hochschullehrer und 2do digital-GeschäftsführerDominic Scheppelmann beschäftigten sich die Hamburger Studententeamsmit der Frage, wie sich die Generation Y für den Beruf des Optikersbegeistern lässt. "Wir haben moderne Werbefiguren entwickelt, mitdenen sich die jungen Leute identifizieren können und aufzeigen,welche beruflichen Möglichkeiten die Optikerbranche bereithält",erzählt ISM-Student und Referent Tobias Spengler. Mit über 590Teilnehmern, darunter 320 Augenoptiker, stand ein Großteil derStudierenden zum ersten Mal vor so vielen Experten auf der Bühne, umneue Impulse zu setzen. "Man hat nicht häufig die Möglichkeit, voreinem derart hochqualifizierten Publikum seine Ergebnisse zupräsentieren - das ist schon eine große Ehre", so Spengler.Um den Absatz der Kontaktlinse zu steigern, haben sich dieStudierenden einer weiteren Kreativ-Aufgabe gestellt, derenErgebnisse sie ebenfalls beim trendFORUM präsentiert haben. "Damitein unsichtbares Produkt wie die Kontaktlinse noch mehr in den Fokusrückt, ist eine Zusammenarbeit mit Influencern ideal, da viele vonihnen selbst Linsen tragen", sagt Spengler. Die Idee: innerhalb vonzwei Wochen präsentieren sich Influencer jeden Tag mitunterschiedlichen Brillen. Mithilfe der Hashtags #TeamBrille und#TeamLinse entscheiden die Follower im Anschluss, welchen Look siepräferieren und mit welchem Team sie sich identifizieren. Damitsollen nicht nur verschiedene Brillenmodelle, sondern vor allem die"unsichtbare" Kontaktlinse in Szene gesetzt werden.SPECTARIS ist der deutsche Industrieverband für optische,medizinische und mechatronische Technologien mit Sitz in Berlin undvertritt den Hightech-Mittelstand in Deutschland. Das 17.SPECTARIS-trendFORUM fand unter dem Motto "Wir sind digital" in derClassic Remise Berlin statt. Bereits seit 2002 richtet SPECTARIS imNamen seiner Mitglieder das Trendforum aus, das seither als beliebterBranchentreffpunkt gilt.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main,München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten,privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird derFührungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 180Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell