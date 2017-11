Hamburger Hafenunternehmen sind für das nächste Jahr zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach langer Stagnation könnte es im nächsten Jahr im Hamburger Hafen nach Einschätzung der Hafenwirtschaft wieder aufwärts gehen - wenn endlich mit der Elbvertiefung begonnen wird und die Rahmenbedingungen stimmen.



Unter diesen Voraussetzungen könnte der Hafen stärker als in den vergangenen Jahren an der positiven weltwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben, sagte Gunther Bonz, der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH), am Dienstag in der Hansestadt. Er erwarte jedoch auch von der Hamburger Hafenbehörde HPA und den Zollbehörden, dass sie sich bei ihrer Ordnungs- und Gebührenpolitik am Niveau anderer Häfen orientierten, um Wettbewerbsnachteile für den Hamburger Hafen zu vermeiden./egi/DP/nas