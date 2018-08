Hamburger Hafenkonzern HHLA legt Halbjahreszahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenkonzern HHLA informiert am Dienstag über seine Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2018. Nach einem aus Unternehmenssicht erfolgreichen Jahresstart im ersten Quartal hatte sich Vorstandschefin Angela Titzrath zuversichtlich gezeigt, die gesteckten Jahresziele zu erreichen.



Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik soll der operative Gewinn (Ebit) die knapp 157 Millionen Euro aus dem Vorjahr "deutlich" übertreffen. Im ersten Quartal hatte ein um knapp drei Prozent gewachsener Containerumschlag Umsatz und operativen Gewinn nach oben getrieben. Das Unternehmen will in den nächsten vier Jahren rund eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner Geschäfte investieren./akp/DP/she