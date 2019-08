Hamburger Hafen und Logistik: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Per 23.08.2019, 12:08 Uhr wird für die Aktie Hamburger Hafen und Logistik am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 21.96 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Marine Häfen und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Hamburger Hafen und Logistik auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hamburger Hafen und Logistik investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,66 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur einen Mehrertrag in Höhe von 0,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für die Hamburger Hafen und Logistik sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Hamburger Hafen und Logistik aus dem letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hamburger Hafen und Logistik. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 24,94 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 13,87 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,9 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die Hamburger Hafen und Logistik ist mit einem Kurs von 21,9 EUR inzwischen -3,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,75 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.