Hamburger Hafen und Logistik: Klarer Turnaround-Kandidat!

Lieber Leser,

bereits gestern fiel die Aktie der Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens, die Hamburger Hafen und Logistik AG, als einer der Topgewinner im SDAX auf. Heute setzt die Aktie ihre kleine Kursrally der vergangenen Tage fort und klettert sogar über die Marke von 20 Euro. Grund genug sich das Papier einmal näher anzuschauen!

Ausverkauf nach negativer Gerichtsentscheidung

Noch im Jahr 2008 notierte die Aktie – kurz nach dem damaligen Börsengang – im Allzeithoch bei 67,50 Euro. Doch quasi seit dem ersten Tag an der Börse ging es mit der Aktie bergab und so notierte der Wert Anfang des Jahres 2016 sogar unter 12,00 Euro. Die Aktie schien völlig tot. Doch wie so oft an der Börse galt auch hier: Totgesagte leben länger! Denn ausgehend von diesem Allzeittief berappelte sich die Aktie und konnte zwischenzeitlich sogar schon einmal bis auf knapp 20 Euro ansteigen.

Dann gab es jedoch vor einigen Wochen ein Gerichtsurteil in Sachen Elbvertiefung, was negativ für den Hafenbetreiber war. Denn das Gericht bestätigte, dass die für das Unternehmen essentielle Elbvertiefung so nicht kommen dürfe. Hier bedürfe es Nachbesserungen in Sachen Umweltschutz. In der Folge tauchte die Aktie kurzfristig noch einmal deutlich ab. Der Ausverkauf (Sell Off) führte den Titel kurzfristig in Richtung der 17-Euro-Marke zurück.

Fazit: Turnaround-Kandidat par excellence!

Damit wurde die Aktie zu einem Turnaround-Kandidaten par excellence. Denn so negativ der Tenor des Gerichtsurteils zunächst auch gewesen sein mag, eine generelle Verhinderung der geplanten Elbvertiefung war und ist dieses Urteil nicht. Daher besannen sich die Anleger auch schon kurz darauf wieder und kauften die Aktie. Nachdem es dann zuletzt auch ein paar positive Nachrichten gab, startete die Aktie kurzfristig durch.

Alleine seit dem Zwischentief um 17 Euro, hat die Aktie innerhalb kurzer Zeit und gegen einen seitwärts tendierenden Gesamtmarkt rund 20% zugelegt. Heute gelang ihr erstmals seit langer Zeit wieder der Sprung über die Marke von 20 Euro. Zuletzt hagelte es dann auch Kaufempfehlungen von Seiten der Analysten. Im Großen und Ganzen sehen diese das Kursziel nun zwischen 24-25 Euro.

Kurzfristig würde ich mich dem anschließen, diese Marke ist in der Tat das erste Ziel. Ich glaube aber, dass die Aktie darüber hinaus noch weiteres Kurspotenzial in sich birgt und sehe sie daher auf Sicht von 12-18 Monaten bei bis zu 30 Euro. Ein Stoppkurs leicht unterhalb des letzten Zwischentiefs von 17 Euro sollte die Position dabei absichern.

Ein Beitrag von Sascha Huber.