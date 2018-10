Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Der Weg für die lang erwartete Elbvertiefung ist endlich frei

Der größte deutsche Hafenbetreiber kann vom Wachstum in der Containerschifffahrt trotz neuer Rekorde beim weltweiten Handelsvolumen nicht profitieren. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr lediglich um 1,6% auf 633 Mio €. Der Containerumschlag sank um 2,7% auf 4,3 Mio Standardcontainer (TEU). HHLA hat Marktanteile an die europäische Konkurrenz verloren. In Rotterdam und Antwerpen stieg die Umschlagsmenge um 6% bzw. 8%. Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.