Hamburger Hafen und Logistik Aktie: Erfolgreiche Entwicklung im fortgesetzt

Die HHLA hat ihre erfolgreiche Entwicklung im 1. Halbjahr fortgesetzt. Die Profitabilität konnte in einem herausfordernden Umfeld erneut verbessert werden. Dank der erfolgreichen Integration des im vergangenen Jahr erworbenen Terminalbetreibers HHLA TK Estonia stieg der Containerumschlag moderat an. Beim Containertransport wurde eine deutliche Steigerung erreicht. In Summe mit einer starken Umsatzsteigerung im Segment Logistik und einer moderaten Erhöhung des Umsatzes bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung