Hamburger Hafen stellt Umschlagbilanz für 2016 vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) seine Umschlagzahlen für 2016 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr.



In der vergangenen Woche hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die umstrittene Elbvertiefung weiter verzögert. Vor diesem Hintergrund wird befürchtet, dass Reedereien mit dem nächsten Fahrplanwechsel Container-Liniendienste aus Hamburg abziehen und nach Rotterdam oder Antwerpen verlagern könnten.

Bei den Ergebnissen für das vergangene Jahr sind dagegen kaum Überraschungen zu erwarten. Der Containerumschlag wird sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, als rund 8,8 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen wurden. Einige Indizien sprechen dafür, dass eventuell das letzte Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen sein könnte, so dass zumindest die Marke von neun Millionen TEU wieder überschritten wird. Damit liegt der Hamburger Containerumschlag ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2006./egi/DP/he