Hamburger Hafen fällt beim Containerumschlag gegen Westhäfen zurück

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen hält seinen Containerumschlag stabil, fällt aber gegen die Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen zurück.



In den ersten neun Monaten des Jahres gingen 6,8 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Hamburger Kaikanten, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Donnerstag in der Hansestadt mit. Das waren 0,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gesamtumschlag verringerte sich um 0,5 Prozent auf 104,3 Millionen Tonnen.

Dagegen legte der größte europäische Containerhafen Rotterdam um gut zehn Prozent auf 10,2 Millionen TEU zu, die Nummer zwei Antwerpen um 3,2 Prozent auf 7,8 Millionen TEU. Verantwortlich für das fehlende Wachstum seien nicht nur neue Kapazitäten in Rotterdam, sondern auch die fehlende Elbvertiefung, sagten die Vorstände der Marketing-Gesellschaft./egi/DP/stb