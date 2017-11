Hamburger Forscher auf den Spuren bizarrer Felsbewohner in Mittelgebirgen / Der Forschungspreis der Deutschen Wildtier Stiftung wird heute Abend an Robert Klesser vergeben

Hamburg (ots) - Die Verleihung des mit bis zu 50.000 Eurodotierten Forschungspreises der Deutschen Wildtier Stiftung findetheute in Hamburg statt. Preisträger ist der junge Biologe RobertKlesser (33). Sein Forschungsvorhaben hat die unabhängige Juryrenommierter Fachwissenschaftler überzeugt. Die Deutsche WildtierStiftung vergibt ihren Forschungspreis seit 1997.Im Fokus von Klessers Untersuchungen stehen vergessene Lebensräumeund ihre bizarren Bewohner. In kargen, felsigen Blockhalden an denunbewachsenen Hängen unserer Mittelgebirge leben winzigeSpezialisten, die weitgehend unerforscht sind. "Blockhalden sind sehrextreme Habitate", erklärt der junge Forschungspreisträger. "OhneVegetation: im Sommer außen brütend heiß, im Winter klirrend kalt."Die Halden bestehen aus einem weit verzweigten Höhlensystem, indessen Innerem oft ein Kern aus Eis liegt, der auch im Sommer nichtschmilzt. Forscher vermuten, dass einige dieser Kerne seit derletzten Eiszeit bestehen und damit zehntausende Jahre alt sind. Hatsich die Genetik der heutigen Ur-Höhlenbewohner verändert? Bedrohtsie der zunehmende Stickstoffgehalt in der Luft? Auch das möchteKlesser herausfinden. Vor allem die achtäugige WolfsspinneAcantholycosa norvegica sudetica interessiert den jungen Doktoranden,der schon in Kindheitstagen eine wahre Leidenschaft für Spinnenentwickelt hat. "Diese Wolfsspinne ist eine Einzelgängerin",erläutert er. "Sie hat nur einen Durchmesser von rund fünfZentimetern, aber sie wird zur Löwin, sobald sie ihren Nachwuchsverteidigen muss. Den Kokon, in dem viele hunderte Eier verwebt sind,beschützt die Wolfsspinne mit ihrem Leben." Ein Gift-Biss von ihr undder Angreifer wird zum Opfer; er ist gelähmt und stirbt."Bislang unbeachtete Standorte wie Geröllhalden, Steinbrüchen,Tagebaue oder auch Truppenübungsplätze sind für die unscheinbaren undunbekannten Spezialisten im Tierreich wichtige Standorte", sagt Prof.Dr. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung."Die Arbeit von Robert Klesser lehrt uns, unser Augenmerk auf dieseRaritäten zu richten und auch Sonderstandorte als schützenwert zubegreifen. Es handelt sich um Arten in ökologischen Nischen, diesonst aus Mitteleuropa verschwinden würden." Die Deutsche WildtierStiftung fördert mit dem Forschungspreis herausragendewissenschaftliche Arbeiten, die das Wissen und den Umgang mitWildtieren im dichtbesiedelten und naturarmen Mitteleuropavoranbringen.Die Verleihung findet am 16. November 2017 um 18.30 Uhr imZoologischen Museum des Centrums für Naturkunde, Universität Hamburg,Bundesstraße 52, statt.Für Interviews stehen zur Verfügung:Robert Klesser, Preisträger, Doktorand, Abteilung Entomologie,Centrum für NaturkundeProf. Dr. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand der Deutschen WildtierStiftungINFOKASTEN: Die letzten drei Preisträgerinnen und ihre Arbeiten:Diplom-Psychologin Uta Maria Jürgens (32), die 2015 mit ihremPromotionsprojekt "Vom Konflikt zur Koexistenz" dieMensch-Wildtier-Beziehung unter dem Blickwinkel der menschlichenPsyche betrachtete. Zoologin Dr. Lisa Warnecke (39) erhielt 2013 denPreis für ihre Igelforschung. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit:Stoffwechselaktivitäten von Igeln im Jahresverlauf, Unterschiedezwischen "stacheligen Städtern" und "Dorfbewohnern". Biologin Dr.Stefanie Monecke (45) untersuchte 2011 die "innere Uhr" desFeldhamsters und die Zusammensetzung seiner Hormone, die denWinterschlaf auslösen.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontaktEva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell