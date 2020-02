Hamburger Finanzbehörde verzichtete auf 47 Millionen von Warburg Bank / SPD-Spitzenpolitiker trafen Beschuldigte während laufender Cum-Ex-Ermittlungen

Hamburg (ots) - Die Hamburger Finanzbehörde hat auf die Rückforderung von rund47 Millionen Euro verzichtet, die sich die Warburg Bank durch Cum-Ex-Geschäfteaus dem Staatshaushalt verschafft hatte. Die Summe geht aus Steuerunterlagenhervor, die nun im ersten Cum-Ex-Strafprozess vor dem Landgericht Bonneingeführt wurden.Die Stadt Hamburg wusste spätestens seit 2016 von ihrem Anspruch. NachInformationen des ARD-Magazins "Panorama" (NDR) und der Wochenzeitung "Die Zeit"war die Finanzbehörde der Hansestadt darüber sowohl vom Bundesfinanzministeriumunterrichtet worden als auch von der Staatsanwaltschaft Köln, die bereits imJanuar 2016 erstmals die Warburg Bank wegen des Verdachts der schwerenSteuerhinterziehung durchsucht hatte. Trotzdem ließ die HamburgerFinanzverwaltung ihren Anspruch auf die 47 Millionen Euro für das Steuerjahr2009 Ende 2016 in die Verjährung laufen.Der Mannheimer Steuerprofessor Christoph Spengel, der auch als Sachverständigerdes Cum-Ex-Untersuchungsausschusses des Bundestages fungierte, sagte dazu: "Esgab zu diesem Zeitpunkt bereits finanzgerichtliche Urteile, die Cum-Ex-Geschäfteals illegal eingestuft haben, auch das Thema der Verjährung war allgemeinbekannt. Wenn es dann um eine Summe von 50 Millionen Euro geht und dieserSachverhalt einfach liegen bleibt, dann ist das ein Skandal."Trotz der laufenden Cum-Ex-Ermittlungen trafen sich HamburgerSPD-Spitzenpolitiker mit Christian Olearius, dem Inhaber und ehemaligen Chef derWarburg Bank, um offenbar auch über steuerliche und strafrechtliche Probleme zusprechen, die der Bank aus so genannten Cum-Ex-Geschäften erwachsen waren. Diesgeht aus bei Durchsuchungen beschlagnahmten Tagebüchern von Christian Oleariushervor. Auszüge der nicht privaten Teile dieser Tagebücher sind nachrichterlicher Überprüfung in die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Kölneingeflossen und liegen dem NDR und der "Zeit" vor.Nach diesen Tagebuchaufzeichnungen empfing der damalige Bürgermeister Hamburgsund heutige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz im November 2017Christian Olearius in seinem Amtszimmer. Zum Zeitpunkt des Treffens standen dieWarburg Bank und ihr Miteigentümer Olearius wegen ihrer Cum-Ex-Geschäfte seitmehr als zwei Jahren im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Zudembefand sich die Bank in einem offenen Steuerverfahren, bei dem es darum ging,wie das Hamburger Finanzamt mit Cum-Ex-Profiten im zweistelligenMillionenbereich umgehen sollte.Zu dem Treffen mit Scholz notiert Olearius, er habe diesen über den Sachstanddes Ermittlungsverfahrens und des Steuerverfahrens gegen Warburg unterrichtet.Wie der heutige Bundesfinanzminister hierauf reagierte, geht aus den Unterlagennicht hervor. Laut seinen Tagebuchaufzeichnungen interpretierte Olearius dasVerhalten von Scholz allerdings so, dass sich die Bank und Olearius "keineSorgen zu machen brauchen".Bislang hat Scholz Treffen mit Vertretern der Warburg Bank im Zusammenhang mitCum-Ex-Ermittlungen und Steuerverfahren stets abstreiten lassen. Auf eineentsprechende Anfrage der Linken in der Hamburger Bürgerschaft antwortete dieHamburger Senatskanzlei im November 2019: "Nein", es habe dazu weder mit OlafScholz noch mit dem damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister PeterTschentscher Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank gegeben.Gegenüber "Panorama" und "Zeit" wollte sich Scholz aktuell trotz mehrererAnfragen und Interviewangebote nicht zu dem Vorgang äußern. Als er bei einerPodiumsdiskussion in Berlin im Dezember 2019 auf Cum-Ex-Fälle in Hamburgallgemein angesprochen wurde, sagte er, er kenne diese, könne sich aber aufgrunddes Steuergeheimnisses dazu nicht äußern. Olearius ließ auf Anfrage über seineBank erklären: "Zum normalen und wünschenswerten Dialog zwischen Politik undWirtschaft gehört der persönliche Austausch, weshalb wir uns seit jeher zuverschiedensten Themen mit Politikern treffen. Dabei halten wir unsereLeitlinien und gesetzliche Regelungen ein. Die Inhalte dieser Gespräche machenwir unsererseits grundsätzlich nicht öffentlich."Weiter heißt es in den Tagebuchaufzeichnungen, dass sich Olearius AnfangDezember 2017 mit dem haushaltspolitischen Sprecher der SPD-BundestagsfraktionJohannes Kahrs getroffen habe. Kurz zuvor hatte das Bundesfinanzministerium(BMF) die Hamburger Finanzbehörde in einem außergewöhnlichen Vorgang angewiesen,endlich weitere Cum-Ex-Steuererstattungen in Höhe von 43 Millionen Euro vonWarburg zurückzufordern und dieses Geld nicht, wie im Jahr zuvor, in dieVerjährung laufen zu lassen.Bei dem Treffen mit Johannes Kahrs im Dezember 2017, an dem laut denTagebuchaufzeichnungen auch der ehemalige Hamburger Innensenator AlfonsPawelczyk (SPD) teilnahm, wurde offenbar über eben diese Weisung gesprochen. Inden Aufzeichnungen heißt es, Johannes Kahrs habe sich in dem Gespräch dazubereit erklärt, sich "in Berlin einen Durchblick" zu verschaffen. Er wolle sichder Frage annehmen: "Was treibt das Ministerium?". Kahrs dementierte aufNachfrage, ein solches Gespräch geführt zu haben. Pawelczyk ließ eine Anfragedazu unbeantwortet.Steuerrechtlich ist die Rückforderung von 47 Millionen Euro ausCum-Ex-Geschäften seit Ende 2016 verjährt und kann nicht mehr von der HamburgerFinanzbehörde eingefordert werden. Seit September 2019 läuft jedoch vor demLandgericht in Bonn der erste Cum-Ex-Prozess. Neben zwei britischenAktienhändlern müssen sich dort auch fünf Kreditinstitute als sogenannte"Einzugsermächtige" verantworten, darunter die Warburg Bank und ihre TochterWarburg Invest. Sollten die beiden Angeklagten verurteilt werden, müssen dieFinanzinstitute die durch Cum-Ex-Deals erlangten Millionenbeträge zurückzahlen,eine sogenannte Einziehung von Taterträgen. Das ermöglicht ein 2017 neugefasster Paragraf im Strafgesetz, der sogenannte Abschöpfungsparagraf. In dervergangenen Woche hat der Vorsitzende Richter in Bonn in einer einstündigenErklärung deutlich gemacht, dass er ihn voraussichtlich nutzen wird. LautGericht geht es für die Warburg Gruppe dabei um eine Summe von 278 MillionenEuro. 169 davon entfallen auf den Cum-Ex-Eigenhandel der Warburg Bank. Weitere109 Millionen entfallen auf das Cum-Ex-Fondsgeschäft der Tochter Warburg Invest.Warburg bestätigt diese Summen, betont aber, dass der bei der Bank verbliebeneGewinn deutlich geringer sei.Nach Recherchen von "Panorama" und der "Zeit" wollten die Warburg Bank und dieFinanzbehörde diesem Urteil mit einer sogenannten "Billigkeitslösung"zuvorkommen. Mit dieser Ausnahmelösung soll eigentlich die ungerechte Behandlungeines Steuerpflichtigen vermieden werden, um ihm unzumutbare Belastungen zuersparen. Die zwischen der Finanzverwaltung Hamburg und der Warburg Bankerarbeitete "Billigkeitslösung" sah vor, dass die Privatbank nur rund 70Millionen Euro hätte zurückzahlen müssen und die Stadt somit auf fast 100Millionen Euro verzichtet hätte.Diese "Billigkeitslösung" wurde schließlich im November 2019 von jener Abteilungim Bundesfinanzministerium verhindert, die bereits 2017 die HamburgerFinanzbehörden angewiesen hatte, eine Steuerforderung von rund 43 Millionen andie Warburg Bank nicht verjähren zu lassen. Die Warburg Bank wollte aufNachfrage zu dem Vorgang keine Stellung nehmen. Die Finanzbehörde verwiesdarauf, dass sie wegen des Steuergeheimnisses keine Aussagen zu steuerlichenEinzelfällen tätigen könne. Allgemein sei ein Dialog zwischen Steuerbehörden undSteuerpflichtigen aber üblich und ein "Gebot der Höflichkeit undBürgerfreundlichkeit". 