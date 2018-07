Hamburger FinTech als Top-Innovator 2018 ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) -Finanzcheck.de im Wettbewerb TOP 100 zu einem der innovativstenUnternehmen gekürtFinanzcheck.de, die Technologieplattform für Konsumfinanzierung,ist im Rahmen des Wettbewerbs TOP 100 von Ranga Yogeshwar als eineder innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands geehrt worden.Das Hamburger Unternehmen ist dabei das einzige FinTechdeutschlandweit sowie das einzige Unternehmen in ganzNorddeutschland, das es unter die Top 3 in der Größenklasse C derUnternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern geschafft hat. DieAuszeichnung fand am Freitag, dem 29. Juni 2018 auf dem 5. DeutschenMittelstands-Summit in Ludwigsburg statt.Bereits zum 25. Mal zeichnete der Wettbewerb TOP 100 dieinnovativsten Firmen des deutschen Mittelstands aus. Finanzcheck.dekonnte sich unter insgesamt 471 mittelständischen Unternehmendurchsetzen. Als Prüfkriterien gab es rund 100 Parameter, die dieJury in folgende Bewertungskategorien unterteilte: InnovativeProzesse und Organisation, Innovationsklima, InnovationsförderndesTop-Management, Außenorientierung/Open Innovation sowieInnovationserfolg.Laut dem wissenschaftlichen Leiter von TOP 100, Prof. Dr. NikolausFranke von der WU Wien, überzeugte das Hamburger FinTech besondersdurch seine Prozessinnovationen: "Besonders positiv ist uns dieFähigkeit des Unternehmens aufgefallen, sich konsequent anMarktbedürfnissen und Trends zu orientieren, und auf diese Weise neueGeschäftsfelder und Wachstumsbereiche zu erschließen", erklärteFranke.Agiles Arbeiten und flache Hierarchien in den Arbeitsprozessen desUnternehmens machen genau das möglich - sich schnell an neueGegebenheiten anzupassen, neue Wege flexibel einschlagen zu können.Moritz Thiele, Gründer und CEO von Finanzcheck.de, freut sichsehr: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir von TOP 100 ausgezeichnetwurden. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. AgileTransformation statt starrer Hierarchien, permanentes Lernen anstelleeines Routinebetriebs. Um innovative Ideen entwickeln zu können undden Status Quo immer wieder zu hinterfragen, braucht man einhochmotiviertes Team und eine Arbeitsatmosphäre, die die Grundlagendafuer schafft. Dafür arbeiten wir täglich." Unter denAusgezeichneten sind 120 globale und nationale Marktführer. DasHamburger Unternehmen erhält mit dieser Auszeichnung das SiegelTOP-Innovator 2018.Über TOP 100Seit 1993 vergibt compamedia das TOP-100-Siegel fuer besondereInnovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge anmittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegtseit 2002 in den Haenden von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke istGründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship undInnovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 istder Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind dieFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung undder BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulseund W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.Ueber Finanzcheck.deFinanzcheck.de mit Sitz in Hamburg ist Deutschlands führendeTechnologie Plattform für Konsumfinanzierung. Der Gewinner desBankingCheck Awards als bestes Kreditportal sowie des FocusWachstumschampions 2017 zählt mittlerweile über 230 Mitarbeiter imTeam und ist unter den TOP FinTechs Europas. DasTechnologieunternehmen mit umfassender Beratungskompetenz unterstütztseine Kunden bei der Suche nach der optimalen Finanzierung fürprivate Wünsche - sei es ein Auto, eine neue Küche oder eine clevereUmschuldung. Mehr Infos unter www.finanzcheck.de.Pressekontakt:Sabrina RymarowiczPIABO PR GmbHHead of Fintech & Insurtech030 - 257 6205 260finanzcheck@piabo.netOriginal-Content von: FINANZCHECK.de, übermittelt durch news aktuell