Hamburger Familienunternehmen CREMER investiert als Partner in den Next Commerce Accelerator (NCA) (FOTO)

Hamburg (ots) -Das weltweit tätige Hamburger Familienunternehmen CREMER beteiligtsich als Partner am Next Commerce Accelerator (NCA). Das 2017gestartete Beschleunigungsprogramm für Startups mit handelsnahenGeschäftsmodellen will bis 2024 Europas führender unabhängigerAccelerator rund um E-Commerce, Advertising und Technology werden undbis zu 100 Gründerteams unterstützen."Die Wurzeln von CREMER liegen im Handel. Daher liegt es für unsnahe, Startups aus diesem Bereich mit unserem langjährigen Knowhow zuunterstützen. Gleichzeitig wollen wir Gründern die Möglichkeitbieten, interessante Prototypen frühzeitig mit uns alsSparringspartner zu testen", so Dr. Ullrich Wegner, CEO der PeterCremer Holding."Wir freuen uns über den großen Zuspruch aus der Industrie.Nachdem wir 2017 mit zehn namhaften Partnern gestartet sind, konntenwir für die zweite Stufe des NCA weitere renommierte Investoren wiedie Cremer Holding überzeugen", sagt Thorsten Wittmütz, ManagingPartner des NCA.Mit dem zweiten Fonds geht das Team um Managing Partner ThorstenWittmütz und Christoph Schepan seit Oktober 2019 in die nächsteRunde. Zwei Mal pro Jahr können sich Startups für das Programmbewerben. Neben einer intensiven Betreuung erhalten sie zusätzlichKapital für Unternehmensanteile. Durch die enge Zusammenarbeit mitden Industrieinvestoren stellt der Accelerator sicher, dass dieStart-ups ihre Produkte und Services frühzeitig mit etabliertenUnternehmen auf ihre Marktreife hin erproben können. So können dieGründer erste Referenzkunden gewinnen und mit professionellemFeedback ihre Produkte verbessern.Zu den weiteren Investoren des Next Commerce Accelerator zählenneben CREMER die Hambburger Sparkasse als Initiator und Unternehmenwie Beiersdorf, CITTI, Creditreform, Tchibo, Jebsen & Jessen,Konditorei Junge, Novomind oder Otto Krahn.Über CREMER:CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweittätiges erfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie,das in dritter Generation in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000Mitarbeitern ist CREMER weltweit aktiv. Hauptsitz der Gesellschaftist Hamburg.Pressekontakt:Peter Cremer Holding GmbH & Co. KGGlockengiesserwall 320095 Hamburg, DeutschlandOliver SchulzHead of Corporate Developmento.schulz@cremer.de+49 4032011-321www.cremer.deOriginal-Content von: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell