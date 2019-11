Hamburger Familienunternehmen CREMER gründet mit Fehrmann ALLOYS ein Joint Venture für 3D-Druck Metallpulver und bringt Weltneuheit auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Hamburg (ots) - Das weltweit tätige Familienunternehmen CREMER hat zusammen mitdem Aluminium-Hersteller Fehrmann das Joint Venture Fehrmann ALLOYS gegründet.Die beiden Hamburger Unternehmen werden ihre Kompetenzen bündeln, um gemeinsamMetallpulver für den 3D-Druck herzustellen und international zu vermarkten."Wir bringen mit CREMER mehr als 70 Jahre Expertise im Welthandel mit Rohstoffenund Mineralien sowie unsere Logistik-Kompetenz in das neue Joint Venture ein.Unser Partner Fehrmann ist wiederum Spezialist in der Entwicklung undHerstellung von High-Performance-Aluminiumlegierungen. Wir freuen uns, dass wirunsere Stärken bündeln und gemeinsam in den Markt des Additive Manufacturingeinsteigen", so Dr. Ullrich Wegner, CEO der Peter Cremer Holding.Mit AIMgty bringt das Joint Venture auch gleich eine Weltneuheit auf den Markt:eine High-Performance-Aluminiumlegierung für 3D-Druck und Gussverfahren mitEigenschaften, die in dieser Kombination bisher nicht erhältlich waren. Das neueProdukt zeichnet sich durch herausragende Bruchdehnung, gute Festigkeit undKorrosionsbeständigkeit aus und ist daher universell einsetzbar und besondersfür den Bootsbau oder die Automobilindustrie geeignet.Die Vermarktung von AIMgty beginnt 2020. Neben der Herstellung und dem Vertriebvon AIMgty hat sich Fehrmann ALLOYS zudem auf Beratung, Entwicklung, Produktionund Lieferung von High-Performance-Metallpulvern spezialisiert, diemaßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse von Kunden zugeschnittenwerden.Über CREMER:CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweit tätigeserfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie, das in dritterGeneration in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, knapp 70Gesellschaften und 30 Vertriebsgesellschaften weltweit gehört CREMER zu denGlobal Playern im internationalen Handel. Hauptsitz der Gesellschaft istHamburg.Über Fehrmann:Fehrmann ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich seitmehr als 70 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Aluminiumspezialisiert hat. Durch Kooperationen mit Forschungseinrichtungen wie demHelmholtz-Zentrum für Materialforschung, dem Fraunhofer IAPT oder dem DESY setztFehrmann regelmäßig neue Maßstäbe in der Entwicklung von Aluminiumlegierungen.www.Alloys.techPressekontakt:Peter Cremer Holding GmbH & Co. KGGlockengiesserwall 320095 HamburgOliver SchulzHead of Corporate Developmento.schulz@cremer.de+49 4032011-321www.cremer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131030/4451907OTS: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell