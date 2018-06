Hamburger Familienunternehmen CREMER beteiligt sich am Next Logistics Accelerator (NLA) (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Hamburg (ots) -CREMER wird Partner des Next Logistics Accelerator (NLA). Damitbeteiligt sich das weltweit tätige Hamburger Familienunternehmen ameuropaweit größten Startup-Beschleuniger für die Logistikbranche."CREMER bewegt jährlich rund elf Millionen Tonnen Güter. Hinterall diesen Warenbewegungen stehen logistische Prozesse, die demdigitalen Wandel unterliegen", so Dr. Ullrich Wegner, CEO der PeterCremer Holding. "Als Partner des NLA wollen wir auch zukünftig immeram Puls der Zeit bleiben. Wir freuen uns darauf, Startups aus demLogistikbereich mit unserem Knowhow zu unterstützen und ihrePrototypen frühzeitig mit unserem bestehenden Geschäft verbinden zukönnen".Miriam Kröger, Managing Partner beim NLA ergänzt: "Mit CREMERgewinnen wir einen weiteren erfahrenen Partner für unser Netzwerk.Für unsere Gründerteams aus dem ersten Batch stehen damitausgewiesene Logistik-Experten als Sparringspartner zur Verfügung,die auf der ganzen Welt zu Hause sind."Über den NLA:Der NLA wurde 2017 von der Hamburger Sparkasse, derLogistik-Initiative Hamburg und New Times Ventures alsbranchenspezifischer Multi-Corporate-Accelerator gründet. Erunterstützt Gründer-Teams aus aller Welt bei der Entwicklunginnovativer digitaler Geschäftsmodelle. Neben Beteiligungskapital vonbis zu 50.000 Euro und einem Zugang zu potenziellen Kunden undGeschäftspartnern bietet er den teilnehmenden Startups einmaßgeschneidertes Coachingprogramm sowie Räumlichkeiten. Im Gegenzuggeben die Teilnehmer Unternehmensanteile zwischen drei und zehnProzent an die NLA-Gesellschafter ab. Sie verlegen ihrenArbeitsschwerpunkt für mindestens sechs Monate nach Hamburg, um dortunter Idealbedingungen ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben.Ins Programm aufgenommen werden Start-ups aus den sogenanntenWIOTTA-Marktsegmenten. Darunter fällt ein breites Technologie- undGeschäftsspektrum: Warehousing, Internet of Things, Transportation,Mobility, Supply Chain Management, Predictive Analytics, Big Data,Block Chain, 3D Printing, Robotics, Autonomous Vehicles, DroneTechnology, Last Mile Delivery, Smart Cities, Artificial Intelligence(AI), Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).Über CREMER:CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweittätiges erfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie,das in dritter Generation in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000Mitarbeitern ist CREMER weltweit aktiv. Hauptsitz der Gesellschaftist Hamburg.Pressekontakt:Peter Cremer Holding GmbH & Co. KGGlockengiesserwall 320095 Hamburg, DeutschlandOliver SchulzHead of Corporate Developmento.schulz@cremer.de+49 4032011-321www.cremer.deOriginal-Content von: Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell