Hamburger China-Konferenz endet mit Aufruf zur Zusammenarbeit

HAMBURG (dpa-AFX) - Mit einem Aufruf zur Zusammenarbeit ist die achte China-Konferenz "China meets Europe" in Hamburg am Dienstag zu Ende gegangen.



"Europa und China haben ein gemeinsames Interesse daran, ein regelbasiertes internationales System zu stärken, welches gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen weltweit fördert", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in der Handelskammer Hamburg. Sie hoffe, dass die Konferenz das Bekenntnis zu den gemeinsamen Zielen bekräftige und dazu beitrage, einseitige Maßnahmen zu vermeiden.

Am zweiten Tag nahm auch Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He an der Konferenz teil, der in der chinesischen Führung für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist. "China und Europa teilen das enorme Interesse an einer fairen und offenen Beziehung", erklärte er.

Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Rathaus stand die "Neue Seidenstraße" im Mittelpunkt, die jetzt offiziell "Belt-and-Road-Initiative" heißt. Dabei handelt es sich um einen breit angelegten Ausbau von Handelswegen zwischen Asien und Europa auf dem Wasser und an Land sowie Investitionen in Flugplätze, Häfen, Bahnhöfe und Logistik-Terminals.

"Das Projekt hat großes Potenzial für den internationalen Handel und die Weltwirtschaft insgesamt", sagte Tschentscher. "Als traditionelles Zentrum des europäisch-chinesischen Handels kann Hamburg auch ein natürlicher Knoten- und Endpunkt der Neuen Seidenstraße sein." Schon jetzt verkehrten jede Woche mehr als 30 Güterzüge zwischen Hamburg und 27 chinesischen Städten. Für den Hamburger Hafen ist China seit langem der wichtigste Handelspartner und für rund ein Drittel des Containerumschlags verantwortlich./egi/DP/tos